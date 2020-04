Dit gebeurde er in de wielerwereld op 18 april zaterdag 18 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 18 april?

1982: Jan Raas zegeviert in Parijs-Roubaix

Jan Raas had begin jaren ’80 al een rijk gevulde erelijst. Overwinningen in Touretappes, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en het WK in 1979 prijkten er op zijn palmares. Een overwinning in Parijs-Roubaix ontbrak nog. De bebrilde Zeeuw zou daar op 18 april 1982 verandering in brengen. Hij maakte in de finale deel uit van een kopgroep van 13 man, met onder meer Kelly, Hinault, De Vlaeminck en Kuiper. De kopman van de befaamde TI-Raleighformatie stuurde zijn knecht Ludo Peeters naar voren. Nadat de kopgroep onder aanvoering van Hinault met man en macht werkte om Peeters terug te halen, volgde er op vijf kilometer van het einde een hergroepering. Niet veel later gaat Raas er zelf vandoor. Zoals het een klassiekerkoning betaamt, komt hij solo aan op de piste. Minder dan een week later won hij ook nog eens de Amstel Gold Race.

Terugblik Parijs-Roubaix 1982

Uitslag Parijs-Roubaix 1982

1999: Magistrale Vandenbroucke wint in Luik

Luik-Bastenaken-Luik 1999 was een van de mooiste momenten uit de korte carrière van Frank Vandenbroucke. Hij was na zijn overstap van Mapei naar Cofidis bezig aan het beste jaar uit zijn carrière. Hij won al Omloop Het Volk, was tweede in de Ronde van Vlaanderen en had zijn zinnen gezet op de overwinning in La Doyenne. Een van zelfvertrouwen blakende Vandenbroucke blufte vooraf dat hij al wist bij welk huisnummer hij de beslissing zou forceren. De rest was geschiedenis. Op Saint-Nicholas reed hij weg van medevluchter Michael Boogerd, om hem pas na de finish in Ans weer terug te zien. Achteraf zou het voor de in 2009 gestorven Vandenbroucke de enige klassieker zege in zijn carrière blijken.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 1999

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 1999

2004: Rebellin houdt Boogerd van tweede zege in Amstel Gold Race

2004 was het jaar van Davide Rebellin. De Italiaan kende in het tweede gedeelte van april een buitengewoon sterke periode en realiseerde een hattrick in de Ardennenklassiekers. In de Amstel Gold Race kwam hij in de finale voorop te zitten met Michael Boogerd. De winnaar van vijf jaar eerder was de enige die kon volgen op de Fromberg. De twee waren aan elkaar gewaagd. Een beklijvend duel op de Cauberg volgde, waarin Rebellin net iets meer power had dan de thuisfavoriet. Met een klein verschil kwam hij als eerste over de finish, om vervolgens de dagen erop ook te kunnen vieren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Samenvatting Amstel Gold Race 2004

Uitslag Amstel Gold Race 2004

2010: Eerste zege Gilbert in Amstel Gold Race

Op 18 april 2010 zegevierde Philippe Gilbert voor het eerst op de Cauberg, de heuvel in Valkenburg waar hij later meermaals zou terugkeren om successen te vieren. In de slotfase van de 45ste editie toonde hij al op de Keutenberg zijn vorm, door een gat met de ontsnapte Sergei Ivanov dicht te rijden. Op de slotklim zou een verschroeiende demarrage voldoende zijn om met enkele lengtes voorsprong als eerste boven te komen. De eerste van vier zeges in Zuid-Limburg, waar hij twee jaar later bovendien de regenboogtrui zou veroveren.

Verslag Amstel Gold Race 2010

Samenvatting Amstel Gold Race 2010

Uitslag Amstel Gold Race 2010

2018: Alaphilippe is de nieuwe koning van Hoei

Vier jaar lang was het Alejandro Valverde die de scepter zwaaide in de Waalse Pijl. Op de befaamde Muur van Hoei maakte de vinnige Murciaan hij keer op keer het verschil tussen winst en verlies en was hij de onbetwiste koning van Hoei. Tot in 2018. De 25-jarige Fransman Julian Alaphilippe (al tweede in 2015 en 2016) zorgde voor een machtsovername en klopte de Spanjaard op zijn eigen terrein. Een kunststukje dat hij een jaar later zou herhalen.

Verslag Waalse Pijl 2018

Samenvatting Waalse Pijl 2018

Uitslag Waalse Pijl 2018

En verder

1971: Roger Rosiers verrassende winnaar Parijs-Roubaix

1976: Joseph Bruyère wint Luik-Bastenaken-Luik

1993: Rolf Sørensen klopt Rominger in Luik

2001: Rik Verbrugghe triomfeert in Waalse Pijl

2012: Joaquim Rodriguez wint op de Muur van Hoei