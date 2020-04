Dit gebeurde er in de wielerwereld op 16 april donderdag 16 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 16 april?

1972: Monsieur Paris-Roubaix voor het eerst de beste

Roger De Vlaeminck wordt ook wel Monsieur Paris-Roubaix genoemd, want liefst viermaal wist hij de zege te pakken in de Helleklassieker. Ook reed hij er een ris ereplaatsen bij elkaar. Nadat hij in 1970 al tweede werd achter Eddy Merckx, is er twee jaar later voor het eerst de overwinning. In die editie van 1972 zorgen kou en regen voor verraderlijke omstandigheden en het Bos van Wallers vormt een waar struikelblok. Ook wereldkampioen Merckx gaat neer en moet achtervolgen. Op vijftig kilometer van de finish vallen Willy Van Malderghem en Alain Santy aan en zij pakken twee minuten voorsprong. In zijn eentje rijdt De Vlaeminck dan naar de twee weggereden renners toe om uiteindelijk solo aan te komen op de beroemde piste van Roubaix.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1972

Uitslag Parijs-Roubaix 1972

2006: Theo Bos verovert tweede wereldtitel sprint

Nederland heeft al drie medailles op zak tijdens het WK baan in Bordeaux als op de twee laatste dagen het ‘Koningsnummer’, de sprint, op het programma staat. Twee jaar eerder bezorgde Theo Bos zijn vaderland na 33 jaar weer de wereldtitel op dit onderdeel en ook nu is hij favoriet, nadat hij in de wijnstad reeds soeverein de regenboogtrui op de Keirin binnensleepte. In de kwalificatie zet Bos meteen de toon en via zeges op Qiming Wang, Ryan Bayley, Roberto Chiappa en Stefan Nimke plaatst hij zich voor de finale tegen Craig MacLean. Ook de Brit buigt het hoofd voor de boomlange spurtbom uit Hierden, die daarmee zijn totaal aantal wereldtitels op vier brengt. In ’07 weet hij zijn titel op de sprint te prolongeren.

Uitslag WK sprint 2006

2006: Eerste grote zege Fränk Schleck in ‘De Amstel’

Eindwinst in de Ronde van Zwitserland, vier keer nationaal kampioen van Luxemburg, podium in de Tour de France: in het rijtje grote successen van Fränk Schleck past naadloos zijn overwinning in de Amstel Gold Race, nu veertien jaar geleden. In die editie van 2006 controleert Rabobank de wedstrijd lange tijd, tot Steffen Wesemann aanvalt. De genaturaliseerde Zwitser krijgt even later het gezelschap van Paolo Bettini en met de Italiaan komen nog enkele toppers aansluiten. Zo ontstaat een kopgroep van tien renners met daarbij ook Fränk Schleck. Net na de Keutenberg, de voorlaatste klim, valt de Luxemburger aan en hoewel hij flink afziet, houdt hij stand tot aan de finish op de Cauberg. Zo viert zijn ploeg CSC opnieuw feest, want een week eerder won Fabian Cancellara al Parijs-Roubaix.

Samenvatting Amstel Gold Race 2006

Uitslag Amstel Gold Race 2006

2017: Philippe Gilbert wint vierde Amstel Gold Race

Drie keer eerder al sleepte Philippe Gilbert de winst binnen in de Amstel Gold Race, telkens op de top van de Cauberg. Voor de editie van 2017 is het parcours onder handen genomen en vormt de Bemelerberg, op 7,4 km van de finish, de laatste scherprechter. Op veertig kilometer van de streep opent Tiesj Benoot de finale en onder meer Gilbert gaat mee. Even later sluit ook Michał Kwiatkowski aan. Na de laatste klim van de Bemelerberg versnelt Gilbert en alleen Kwiatkowski volgt. In de laatste kilometer probeert de Pool zijn medeaanvaller te verrassen, maar die laat zich niet in de luren leggen. Zo wordt Gilbert na Eddy Merckx (1975) en vijfvoudig winnaar Jan Raas (1979) de derde renner die in één jaar de Ronde van Vlaanderen én de Amstel Gold Race wint.

Verslag Amstel Gold Race 2017

Samenvatting Amstel Gold Race 2017

Uitslag Amstel Gold Race 2017

2019: Victor Campenaerts verbetert werelduurrecord

Negen jaar had Ondřej Sosenka het werelduurrecord in handen, tot de UCI in 2014 nieuwe regels vaststelde en de belangstelling voor het record toenam. Jens Voigt was de eerste die een nieuwe recordafstand reed, waarna achtereenvolgens Matthias Brändle, Rohan Dennis, Alex Dowsett en Bradley Wiggins het record aanscherpten. In 2018 wordt bekend dat Victor Campenaerts Wiggins’ record, 54,526 kilometer, wil aanvallen. Via een stage in Namibië bereidt hij zich voor op zijn recordpoging, die in het hooggelegen Aguascalientes plaatsvindt. Na een vrij rustig begin loopt Campenaerts spoedig uit op het recordschema. Even heeft hij een dipje, maar uiteindelijk slaagt hij in zijn missie. Na zestig minuten stopt de kilometerteller op 55,089, waarmee de tweevoudige Europese tijdritkampioen zich de nieuwe houder van het werelduurrecord mag noemen.

Verslag werelduurrecord Campenaerts 2019

Samenvatting werelduurrecord Campenaerts 2019

En verder:

1978: Francesco Moser verovert in de regenboogtrui zijn eerste Parijs-Roubaix

1986: Laurent Fignon soleert naar enige zege in Waalse Pijl

1989: Sean Kelly voor de tweede maal de beste in Luik-Bastenaken-Luik

1995: Gianetti profiteert van rivaliteit Jalabert-Bugno in Luik-Baskenaken-Luik

1997: Laurent Jalabert rijdt op dominante wijze naar tweede zege in Waalse Pijl

2000: Paolo Bettini klopt Etxebarria en Rebellin in Luik-Bastenaken-Luik

2014: Philippe Gilbert sprint naar winst in Brabantse Pijl