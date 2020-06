Dit gebeurde er in de wielerwereld op 1 juni maandag 1 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 1 juni?

1989: Mario Cipollini wint zijn eerste Girorit

Mario Cipollini domineerde meer dan een decennia lang de massasprints in de Ronde van Italië. ‘Mooie Mario’ boekte in 14 deelnames maar liefst 42 ritzeges, tot op de dag van vandaag een record. Hij opende zijn zegereeks op 1 juni 1989, toen de Giro een overgangsrit geprogrammeerd stond door Noord-Italië met aankomst in Mira, een plaatsje in de buurt van Venetië. Na twee keer als tweede te zijn geëindigd achter Panasonic-renner Urs Freuler, was het in de twaalfde rit raak. Cipollini bleef in de sprint de Spanjaard José Luis Rodriguez (Seur) en de Nederlander Jean-Paul van Poppel (Panasonic) voor. Het was het begin van een unieke reeks, waarin Cipollini in bijna elke Giro waar hij van start ging (behalve de laatste) een etappe zou winnen.

2000: Garzelli zegeviert op Prato Nevoso

In 2000 begint Stefano Garzelli bij Mercatone Uno aan de Giro in dienst van kopman Marco Pantani, de Girowinnaar van twee jaar eerder. De drie jaar oudere Pantani is inmiddels op zijn retour en weet die Giro geen potten te breken. Garzelli daarentegen weet wel een rol te spelen in de strijd om het roze, dat vier dagen voor het einde in handen is van Francesco Casagrande. In de rit naar Prato Nevoso blijven Garzelli, Casagrande en Gilberto Simoni in de finale over als renners die om de overwinning mogen sprinten. Daarin beschikt Garzelli over het sterkste eindschot. Casagrande weet het roze nog even te behouden, maar zou dit twee dagen later na de klimtijdrit richting Sestrières alsnog af moeten geven aan de latere winnaar Garzelli.

2001: Simoni verovert roze op Passo Pordoi

De eerste Dolomietenrit van de Giro 2001 zorgde voor een ware aardverschuiving in het algemeen klassement. Marco Pantani, Stefano Garzelli en Jan Ullrich zakten door het ijs, maar de etappe zorgde ook voor een nieuwe klassementsleider. Gilberto Simoni kreeg na een splijtende demarrage op de slotklim enkel de Mexicaanse klimgeit Julio Perez Cuapio met zich mee. Simoni gunde de zege aan zijn medevluchter en nam genoegen met de leiderstrui, die hij overnam van Dario Frigo. In de acht resterende ritten zou Simoni het roze niet meer afgeven, waardoor zijn eerste Girozege een feit was.

2008: Pinotti wint slotrit, Contador eindwinnaar

De Giro van 2008 kreeg een eindwinnaar die de hele ronde geen enkele etappe gewonnen had. Alberto Contador droeg de hele slotweek het roze, maar een ritzege zat er dat jaar niet in. Ook op de slotdag kwam daar geen verandering in. Contador begon met een voorsprong van slechts vier tellen op Riccardo Ricco aan de 28 kilometer lange rit tegen de klok in de straten van Milaan. Contador moest niet alleen de dagzege aan Marco Pinotti laten, maar ook nog negen andere renners voor zich dulden. Ondanks een elfde plek kwam zijn roze leiderstrui op de slotdag niet meer in gevaar. Anti-tijdrijder Ricco gaf bijna twee minuten toe op de Spanjaard, die bij zijn eerste deelname aan La Corsa Rosa ook direct de eindzege mee naar huis nam.

2014: Nairo Quintana verzekert zich van eindzege

De eindoverwinningen van Zuid-Amerikanen in een grote ronde zijn op één hand te tellen. De Colombiaan Luis Herrera won in 1987 de Vuelta, maar moest lang wachten op een opvolger. Die kwam er 27 jaar later met Nairo Quintana, die in 2014 de Giro wist te winnen. De kopman van Movistar veroverde het roze in de veelbesproken rit over de Stelvio, vijf dagen voor het einde. Met een zege in de klimtijdrit op de Cima Grappa zette hij twee dagen voor het einde de kers op de taart. Op de slotdag – waarop Luka Mezgec van Giant-Shimano in de straten van Triëst de massasprint won – kwam zijn eindoverwinning niet meer in gevaar. Rigoberto Uran maakte op een tweede plek het Colombiaanse feestje compleet.

En verder:

2002: Aitor González wint tijdrit naar Monticello Brianza

2003: Gonchar wint slottijdrit in Milaan, eindzege Simoni

2007: Iban Mayo zegeviert in rit naar Comano Terme

2014: Mike Teunissen triomfeert in Parijs-Roubaix voor beloften

2018: Mathieu van der Poel sprint naar zege en leiderstrui in Boucles de la Mayenne

2019: Bilbao wint laatste bergetappe, Carapaz houdt stand