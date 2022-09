Dirk De Wolf betwijfelt ernst elleboogblessure Van Vleuten: “Weet niet of het echt zo is”

Annemiek van Vleuten veroverde zaterdag de wereldtitel op de weg bij de vrouwen. Een bijzondere prestatie, want afgelopen woensdag kwam de Nederlandse nog zwaar ten val tijdens de Mixed Relay van de WK in Wollongong. Daarbij liep ze een barst in haar elleboog op, die haar naar eigen zeggen flink hinderde. Dirk De Wolf, de nummer twee van het WK in 1990, had daar echter zijn twijfels over.

“De pijn was een hel. Ik kon de hele dag niet uit het zadel komen, ik moest steeds blijven zitten”, zei Van Vleuten nadat ze zich tot wereldkampioen kroonde. Dirk De Wolf, die als analist te gast was in de studio van Sporza, twijfelde echter aan de waarachtigheid van deze woorden. “Ik weet niet of het echt zo is”, zei de voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik tijdens de nabespreking van de koers.

“Kijk, die trui aantrekken gaat allemaal heel vlot”, vervolgde hij, toen Van Vleuten de regenboogtrui om haar schouders kreeg. Toen de kersverse wereldkampioen vervolgens handen schudde met David Lappartient, meende tafelgenoot Ine Beyen te zien dat Van Vleuten tegen de UCI-voorzitter zei voorzichtig te zijn. “Ik heb toch mijn twijfels”, reageerde De Wolf daarop.