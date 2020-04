Directeur Flanders Classics: “Als het wielrennen wil overleven, moet er in 2020 nog gekoerst worden” zondag 5 april 2020 om 12:41

Het gaat voor de wielerwereld grote gevolgen hebben wanneer er dit jaar helemaal geen wielerwedstrijden meer verreden worden. Dat vertelde Tomas Van den Spiegel (CEO van Flanders Classics) tijdens het tv-programma in De Zevende Dag.

Flanders Classics is organisator van enkele grote Belgische voorjaarsklassiekers en ziet nu veel inkomsten wegvallen. “De financiële impact zal sowieso groot zijn en het wielrennen is al zo’n fragiel model, zowel voor teams als voor organisatoren. Dat zie je nu ook, want het duurt niet lang voor alles omver valt”, aldus Van den Spiegel. “Ik denk dat wijzelf als organisatie stabiel genoeg zijn om dit even aan te kunnen, maar het liefst hervatten we toch zo snel mogelijk de koers, uiteraard als de maatregelen dat toelaten.”

Hij verwacht dat de Ronde van Vlaanderen later dit jaar georganiseerd kan worden. “Iedereen is het er wel over eens dat de Ronde dit jaar nog moet plaatsvinden. We zijn nog 5 à 6 maanden verwijderd van een uiterste datum, we moeten dus optimistisch blijven.”

Overleven

Het is volgens Van den Spiegel nog te vroeg om nu al een streep door het seizoen te zetten. “Ik denk dan ook dat de sector het niet aankan dat we nu al zouden zeggen: we cancellen het wielerjaar 2020 volledig en gaan door naar 2021. Om te overleven moet er dit jaar nog gekoerst worden.” Hij ziet in deze moeilijke periode echter ook kansen. “De teams, organisatoren en UCI kunnen dichter naar elkaar toegroeien. Maar iedereen moet het wel willen.”

Flanders Classics komt vandaag met een virtuele koers met een alternatief. “Wij investeren daar zelf financieel in en bieden dat gratis aan tv aan, zodat het wereldwijd uitgezonden kan worden en de sponsors van de teams een maximale return krijgen.”