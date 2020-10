Dimitri Claeys, 6de in de Ronde, heeft nog geen werkgever voor volgend jaar

Knappe zesde plaats voor Dimitri Claeys in de Ronde van Vlaanderen. En dat met een barstje in de onderarm. Toch heeft de Oost-Vlaming nog steeds geen contract voor 2021. “Ik ging er al vanuit dat Brugge-De Panne van woensdag mijn laatste koers als prof zou zijn.”

Dimitri Claeys heeft wel iets met de Ronde van Vlaanderen. Bij zijn debuut in 2016, toen nog in het shirt van Wanty-Gobert, werd hij er al een keer negende. Gisteren was het pas zijn derde deelname aan Vlaanderens Mooiste en opnieuw eindigde hij in de top tien. Achter Kristoff, Turgis en Lampaert sprintte hij naar plaats zes.

Bij een val in Gent-Wevelgem liep de Cofidis-Belg nochtans een barst in de onderarm op. Zat er anders nog meer in? “Dat denk ik niet”, vertelde hij achteraf aan Het Nieuwsblad. “Tegen het duo Van der Poel-Van Aert ben ik sowieso kansloos. Ik ben heel blij met mijn zesde plek. Als ik zag wie er nog in die achtervolgende groep zat: Kristoff, Degenkolb, Naesen,… Dat zijn allemaal snelle spurters.”

Erger is dus dat Claeys (33) nog steeds geen werkgever heeft voor volgend jaar. Hij is sinds vier jaar aan de slag bij Cofidis. “Eerlijk? Ik ging er al vanuit dat dit mijn voorlaatste koers als prof zou worden. Woensdag nog Brugge-De Panne en dan zou ik renner af zijn, vreesde ik.” Maar na zijn Ronde heeft Claeys weer hoop gekregen. “Misschien dat ook andere ploegen dit opmerken en dat er nu toch nog schot in de zaak komt.”