Dikt aantal zeges bij SD Worx nog wat aan? Kopecky: “Toch anders zonder ploegmaats”

Na een indrukwekkende zegereeks van twintig overwinningen op rij, die tijdens de Ronde van Zwitserland eindigde, belooft het zegeaantal van SD Worx op de kampioenschappen op de weg nog wat aan te dikken. Demi Vollering was gisteren al succesvol in Nederland, maar Lotte Kopecky is niet al te zeker dat ze dat kunstje in België zomaar kan overdoen.

De belangrijkste reden is dat de winnares van de Ronde van Vlaanderen het in het biljartvlakke Izegem op haar eentje zal moeten doen. Al is de ploegleider Lars Boom wel een helpende hand. “‘Wat is je strijdplan?’, vroeg hij mij. Ik zei: ‘Tja, strijdplan… Ingewikkeld, hoor'”, aldus Kopecky in Het Laatste Nieuws.

In 2020 en 2021 wist Kopecky het al eens te klaren, maar vorig jaar bleek opboksen tegen de vele tegenstand lastig. “Koerstactisch is het niet zo moeilijk inschatten”, vertelde Kopecky. “Ik weet in grote mate wel wat er gaat gebeuren en waar ik voor sta. Maar het verschil is: met SD Worx spelen we in normale wedstrijden altijd en overal met meerdere pionnetjes. Je kunt al eens iemand vooruitsturen, zodat je jezelf in een zetel zet. Het werk dat je bij wijze van spreken anders door vier andere rensters laat opknappen, komt in een BK op je eigen schouders terecht.”

Kopecky zal dus ententes moeten smeden met andere eenlingen. “Anders dreig je niet fris aan de finale te kunnen beginnen. Ik zal goed moeten opletten wat de numeriek sterke blokken AG Insurance-Soudal-Quick.Step en Fenix-Deceuninck doen. Normaliter ga ik ook op zoek naar bondgenoten die ook alleen rijden, maar dat valt nu wat tegen. Shari Bossuyt en Jesse Vandenbulcke zijn er immers niet bij. Dus moet ik afwachten hoe de wedstrijd zich precies ontplooit. En potentieel gevaarlijke situaties zo snel mogelijk proberen recht te zetten.”