Dieter Vanthourenhout (35) zet punt achter 14-jarige profcarrière

De Ethias Cross in Bredene wordt de laatste competitiewedstrijd voor veldrijder Dieter Vanthourenhout. De West-Vlaming begon zijn profloopbaan in dienst van Niels Albert en beëindigt ze in de schaduw van Eli Iserbyt en broer Michael.

Dieter Vanthourenhout – overigens niet alleen de oudere broer van Michael, maar ook neef van bondscoach Sven – blikt tevreden terug op zijn carrière. “Mijn hoogtepunten? Dan noem ik spontaan mijn twee zeges in Bredene op”, vertelt hij. “Ik won ook een aantal wedstrijden in het buitenland, maar winnen in eigen land staat hoger aangeschreven. Ook een podiumplaats in de Superprestige in Gieten en een topvijfplaats in de Wereldbeker in Aigle staan mooi op mijn palmares.”

Als jeugdrenner werd Vanthourenhout ook twee keer Belgisch kampioen. Zowel als tweedejaars nieuweling als als tweedejaars junior eigende hij zich de tricolore toe. Ook als belofte behoorde hij zeker tot de wereldtop. Maar het grote publiek kent hem vooral als helper, voor zover dat in het veldrijden mogelijk is.

Niels Albert

“Tot 2013 cijferde ik me weg voor Niels Albert bij BKCP-Powerplus”, vertelt hij. “Daarna heb ik bij mijn huidige ploeg hetzelfde gedaan voor Kevin Pauwels en Klaas Vantornout. En de laatste jaren nam ik de rol van wegkapitein op mij in dienst van mijn broer Michael en Eli Iserbyt. Niet alleen tijdens (weg)wedstrijden, maar ook op training.”

Op de teamwebsite van Pauwels Sauzen-Bingoal looft manager Jurgen Mettepenningen de afscheidnemende West-Vlaming.”Dit is niet zomaar iemand die stopt. Dieter is van grote waarde geweest voor onze ploeg. Met zijn eigen resultaten, maar ook als wegkapitein voor het talent in de ploeg dat ondertussen is doorgegroeid. Ik herinner me nog het moment toen Michael in Tábor wereldkampioen bij de beloften werd. Dieter was toen zelf niet geselecteerd bij de profs, maar hoe hij intens genoot van de overwinning van Michael zal me altijd bijblijven.”

“Jammer genoeg voor hem neemt de jongere generatie steeds meer over en ziet hij nu op 35-jarige leeftijd zijn contract niet meer verlengd. Niets is voor eeuwig”, besluit Mettepenningen.

After 14 years of professional cycling, Bredene on 30th decembre will be the last race of my career. Unfortunately halfway the season. An amazing first part of my life with great memories and good friends will end. Time for a new life and new opportunities. Thanks cyclocross!! — DIETER VANTHOURENHOUT (@vanthourenhout) November 20, 2020