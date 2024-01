dinsdag 9 januari 2024 om 10:50

Diego Ulissi voert ‘heel sterk’ UAE Emirates aan in Tour Down Under, twee toptalenten maken debuut

UAE Emirates en Lidl-Trek hebben beide hun selectie bekendgemaakt voor de Tour Down Under (16-21 januri). De ploeg uit de Emiraten schuift Diego Ulissi naar voren als kopman, maar er zijn meer renners om in de gaten te houden. Zo maken toptalenten Isaac del Toro en António Morgado hun debuut voor het team. Zoals bekend, zal Bauke Mollema starten voor Lidl-Trek.

Ulissi was in het verleden al succesvol in de Tour Down Under. In 2020 eindigde hij nog als tweede in het eindklassement, achter Richie Porte. Eerder was hij ook al een keer derde (2014), vijfde (2017), vierde (2018) en negende (2019). Slechts bij één deelname, in 2016, eindigde hij niet in de top-tien. Hij sloot de ronde toen af als nummer elf.

“We kijken echt uit naar de start van het seizoen hier in Australië”, zegt de 34-jarige Italiaan nu. “We hebben een heel sterk team voor deze koers, met veel mogelijkheden om te winnen. Ik heb hier in het verleden een paar keer goede resultaten behaald en hoop weer competitief te zijn. Maar tegelijkertijd wil ik ook mijn ervaring overdragen aan de jongere jongens die aan het groeien zijn binnen het team.”

Del Toro en Morgado debuteren

Een van die jongere jongens is Isaac del Toro, die zijn profdebuut zal maken in Australië. De 20-jarige Mexicaan won vorig jaar de Tour de l’Avenir en tekende daarna een driejarig contract bij UAE Emirates. In de Tour Down Under is hij niet de benjamin van het de ploeg, want António Morgado is ook van de partij. De 19-jarige Portugees was in 2022 tweede op het WK voor junioren en herhaalde die prestatie in 2023 op het WK voor beloften.

Naast Ulissi en de genoemde jonge honden, reizen ook Finn-Fisher Black, Michael Vink, Alessandro Covi en Álvaro Hodeg af naar Tanunda. In die plaats start de Tour Down Under op dinsdag 16 januari. Het venijn van deze rittenkoers zit hem in de staart. De laatste twee etappes finishen namelijk op respectievelijk Willunga Hill en Mount Lofty.

Mollema voor het eerst in de Tour Down Under

Mollema zit dus in de selectie van Lidl-Trek. De Nederlander rijdt de Tour Down Under voor het eerst in zijn carrière. Hij nam zelf het initiatief om bij de ploegleiding de reis voor te stellen. “Ik heb het zelf gevraagd. Het lijkt me mooi en iedereen is er ook altijd positief over”, liet hij onlangs al weten aan WielerFlits.

Naast Mollema, zijn ook Dario Cataldo, Juanpe López, Jacopo Mosca, Quinn Simmons, Natnael Tesfatsion en Mathias Vacek van de partij voor Lidl-Trek.