Diego Ulissi na zege in Ronde van Luxemburg: “Eindelijk is het raak” dinsdag 15 september 2020 om 16:20

Diego Ulissi wist dit seizoen al ontzettend veel ereplaatsen te verzamelen, maar de Italiaan was lange tijd op zoek naar zijn eerste seizoenszege. Vandaag was het dan eindelijk raak in de Ronde van Luxemburg. Ulissi versloeg in een sprint bergop Amaury Capiot en Eduard Michael Grosu.

Ulissi kon in de finale nog rekenen op meerdere ploeggenoten. “De ploeg heeft vandaag geweldig gereden. Ze zijn erin geslaagd om mij perfect af te zetten in de laatste kilometer, waardoor ik ook kon aanvallen. Ik reed een goede sprint en ik ben heel erg blij met mijn eerste zege van het seizoen.”

De 31-jarige renner werd na de coronabreak vijfde in de Ronde van Polen, tweede in de Gran Piemonte, achtste in de Ronde van Lombardije, derde in de Giro dell’Emilia, zesde op het Italiaans kampioenschap en vierde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In de Ronde van Luxemburg wist hij dus wel als eerste over de streep te komen.

“De etappe zelf was nog niet eens zo lastig, maar de laatste twintig kilometer waren wel pittig”, aldus Ulissi. “En dan met name die laatste kilometer. Ik beschikte gelukkig over goede benen.” De renner van UAE Emirates begint morgen als leider aan de tweede etappe naar Hesperange.