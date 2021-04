Diego Ulissi maakt in GP Miguel Indurain zijn rentree na hartproblemen

Diego Ulissi zal aankomende zaterdag in de GP Miguel Indurain zijn rentree in het peloton maken. De Italiaan, die een tijd last had van hartritmestoornissen, heeft van de artsen groen licht gekregen om voor het eerst in vijf maanden weer een rugnummer op te spelden.

De Italiaan werd in de eerste maanden van 2021 onderzocht op hartproblemen, nadat er in december een ontsteking in zijn hartspier werd geconstateerd. Tijdens een reguliere test kreeg de Italiaanse renner van UAE Emirates last van hartritmestoornissen, die niet eerder waren voorgekomen.

Uit onderzoek kwam een ontsteking aan zijn hartspier aan het licht. Over de eerste onderzoeken was de ploeg al positief en uit een biopsie bleek dat er tijdens het elektrofysiologische onderzoek geen risicovolle aritmieën voor de renner zijn. Ulissi mocht in februari alweer trainen en is nu klaar om weer te koersen.

Giro d’Italia

“Het heeft natuurlijk wel impact gehad, maar verder is alles goed en dat is toch het belangrijkste”, zo liet hij eerder deze week weten aan OA Sport. “Ik zal in de GP Miguel Indurain en de Brabantse Pijl (14 april) mijn eerste wedstrijdkilometers afwerken. Ik weet heel goed dat mijn conditie nog niet optimaal is, maar dat komt na verloop van tijd wel goed.”

De 31-jarige renner kijkt ook al met een schuin oog naar de Giro d’Italia. De 104e editie van de ronde begint op zaterdag 8 mei in Turijn. “We zullen de situatie dan evalueren. We kunnen na een maand koersen beter inschatten hoe het met de conditie is gesteld. Mocht ik tegen die tijd niet klaar zijn voor de Giro, dan ben ik de eerste om dat te zeggen.”