woensdag 20 maart 2024 om 16:09

Diego Ulissi knalt naar zege op lastige aankomst Coppi e Bartali, Menno Huising vijfde

Diego Ulissi is op de tweede dag van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali naar de zege geknald. De ervaren Italiaan van UAE Emirates had de snelste punch op de oplopende aankomst in de smalle straten van Sogliano al Rubicone, waardoor hij de weggereden Archie Ryan en Davide De Pretto voorbij wist te steken in de laatste meters. Sylvain Moniquet en Menno Huising maakten de top-5 compleet.

Na de solozege van Marco Brenner op de openingsdag van de Wielerweek van Coppi en Bartali, ging de Italiaanse rittenkoers verder met een stevige heuveletappe met ruim 3.000 hoogtemeters. Na ruim 60 kilometer passeerde het peloton al de finish in Sogliano al Rubicone, waarna nog vier lokale rondes van 24 kilometer volgden met elke keer de slotklim van 3,3 kilometer aan 6,2%. Na 157 kilometer werd daar op de top de winnaar bekend.

Het Tudor van Brenner nam al vroeg in de etappe het initiatief in het peloton. De aanval is vaak de beste verdediging, en dus stuurde het Zwitserse team Mathys Rondel mee in de vluchtersgroep. Hij zag daar onder meer Carl Fredrik Hagen (Q36.5), Lennert Teugels (Bingoal-WB), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) en continentale renners Giosuè Epis (Arkéa-B&B Hotels Conti), Davide Bauce (Mg.K Vis-Colors for Peace), Jeferson Ruiz Acuña (GW Erco Shimano) en Nicolò Garibbo (Team Technipes).

Zij kregen nooit meer dan vijf minuten voorsprong, doordat Tudor en Visma | Lease a Bike het tempo bepaalden op kop. Teugels, Tarozzi en Garibbo hielden het langst stand en begonnen met twee minuten voorsprong aan de laatste twee lokale rondes, maar 30 kilometer voor de finish werden zij gegrepen.

Staune-Mittet en De Vries tonen zich in finale

Op de voorlaatste klim naar Sogliano al Rubicone zette Visma | Lease a Bike een aanval op van Johannes Staune-Mittet, maar hij werd gegrepen. Vanuit het uitgedunde peloton kwam vervolgens een aanval van Hartthijs de Vries namens Tour de Tietema-Unibet. Hij wist weg te rijden uit een elitegroepje en begon solo aan de slotklim, maar strandde op vier kilometer van de finish.

Giulio Pellizzari opende de finale vervolgens, waarna Archie Ryan een vlammende demarrage plaatste die alleen Davide De Pretto kon volgen. Zij begonnen samen aan de laatste 300 meter in het oude centrum van Sogliano al Rubicone, maar vielen stil op de laatste steile meters. Vanuit de achtergrond was het Diego Ulissi die 100 meter voor de meet op en over Ryan en De Pretto vloog en naar de zege snelde.

Ulissi kwam solo over de finish, waarna De Pretto en Ryan nog wel tweede en derde wisten te worden. Sylvain Moniquet was de beste Belg op de vierde plaats, vlak voor de Nederlander Menno Huising van Visma | Lease a Bike.