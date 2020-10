Diego Ulissi: “Had niet verwacht twee etappes te winnen deze Giro”

Diego Ulissi wist vrijdag in Monselice de dertiende etappe van de Giro d’Italia te winnen. En daarmee overtrof de heuvelspecialist van UAE Emirates al zijn verwachtingen. Eerder won hij al de tweede rit. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht twee etappes te winnen in deze Giro”, glunderde Ulissi achter zijn mondkapje.

“Ik ben heel blij met dit succes”, vertelt de Italiaan. “Het gaat erg goed en sinds het seizoen is hervat, rijd ik echt sterk. Ik moet Valerio Conti bedanken, want hij maakte de schifting bergop. Dat was van fundamenteel belang, omdat we ons wilden losmaken van de sprinters om voor de ritzege te strijden. Dankzij zijn werk is dat gelukt. Dan moet ik ook Brandon McNulty bedanken, die fantastisch was in de finale en mij heel goed lanceerde.”

In Monselice was Ulissi in de sprint van een compacte favorietengroep de betere van rozetruidrager João Almeida en Patrick Konrad. Het is bovendien al de achtste Giro-ritzege in de carrière van Ulissi.