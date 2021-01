Diego Rosa krijgt bij Arkéa-Samsic vrije rol in eendagswedstrijden

Diego Rosa tekende eind 2019 een tweejarig contract bij Arkéa-Samsic, maar zijn eerste seizoen in Franse loondienst viel deels in het water door de coronacrisis en een gebroken sleutelbeen. De 31-jarige Rosa kende dus een minder seizoen, maar krijgt in 2021 de ruimte om sportieve revanche te nemen.

Rosa, die in het verleden uitkwam voor Androni Giocattoli, Astana en Team Sky, kan straks namelijk rekenen op een vrije rol in de belangrijkste eendagswedstrijden. “Ik zal dit jaar nog meer eendagskoersen betwisten en de vrijheid krijgen om mijn eigen ding te doen”, zo laat hij weten aan Spaziociclismo.

“In rittenkoersen zal ik dan weer in dienst rijden van Nairo Quintana. Ik ben erg tevreden over mijn programma en de ploeg heeft duidelijk vertrouwen in mijn capaciteiten.” Rosa begint zijn seizoen waarschijnlijk met de Challenge Mallorca, gevolgd door wedstrijden als de Trofeo Laigueglia, Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ardennenklassiekers.

De ervaren Italiaanse klimmer wist in het verleden al indruk te maken als eendagscoureur. Zo won hij zes jaar geleden Milaan-Turijn en werd hij vijfde in de Ronde van Lombardije. In 2016 werd hij zelfs tweede in ‘Il Lombardia’ achter Esteban Chaves. De Colombiaan slaagde er in extremis nog in om de Italiaan voorbij te steken in de sprint.

Giro d’Italia

Rosa hoopt dit jaar ook weer eens deel te nemen aan de Giro d’Italia, al is zijn ploeg Arkéa-Samsic wel afhankelijk van een wildcard. Volgens La Gazzetta dello Sport wil Nairo Quintana dit jaar weer de Ronde van Italië betwisten. “We hopen op een wildcard voor de Giro. Het is de mooiste grote ronde van het seizoen”, zo is Rosa van mening.