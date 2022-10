Diego Rosa (33) zet punt achter wegcarrière, Italiaan keert terug naar MTB

Diego Rosa heeft op 33-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn wegcarrière. De Italiaanse klimmer is echter niet van plan om zijn fiets helemaal aan de wilgen te hangen. Rosa zal zijn oude liefde weer oppakken: het mountainbiken.

Het waren tien leuke en uitdagende jaren. Ik heb er veel uitgehaald en ook veel ervaring opgedaan”, laat Rosa weten op zijn eigen YouTube-kanaal. “Ik ben als wielrenner begonnen en zal ook als wielrenner sterven. Ik ga weer doen wat ik eigenlijk het liefste doe: mountainbiken. Ik heb dit jaar echt nog genoten van mijn ervaringen op de weg. Ik heb bijvoorbeeld nog erg veel plezier gehad tijdens de voorbije Giro d’Italia.”

“Ik wilde de beslissing om te stoppen met wegwielrennen echter niet te lang voor me uit schuiven. Ik ben namelijk de intrinsieke motivatie kwijt. “Rosa zal nu dus de switch maken naar het mountainbiken. De Italiaan hoopt ook in deze discipline mooie momenten mee te maken en successen te boeken. “Er valt voor mij nog veel te leren. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Ik zal nu op een iets andere manier mijn sport gaan beleven.”

Rosa begon zijn carrière in 2013 onder de vleugels van Gianni Savio en besloot na twee seizoenen Androni Giocattoli-Venezuela de overstap te maken naar Astana. Rosa reed ook nog voor Team Sky (2017-2019), Arkéa-Samsic (2020-2021) en dit jaar voor EOLO-Kometa. Op zijn erelijst prijken zeges in Milaan-Turijn, de Ronde van het Baskenland en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Zes jaar geleden was Rosa ook erg dichtbij de overwinning in de Ronde van Lombardije, maar werd hij in de laatste meters gepasseerd door Esteban Chaves. De laatste jaren reed de Italiaan vooral in dienst van anderen en wist hij zelf geen aansprekende resultaten meer te boeken. Dit jaar werd hij nog wel vijfde in de koninginnenrit van de Giro di Sicilia, met aankomst op de flanken van de Etna, en droeg hij in de Giro d’Italia nog enkele dagen de blauwe bergtrui.