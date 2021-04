Díaz na dubbelslag in Turkije: “Dit is een heel belangrijke zege”

Met nog 50 meter te gaan wist José Manuel Díaz het zeker: winst in de koninginnenrit van de Ronde van Turkije behoorde tot de mogelijkheden. De Spanjaard van Delko was na een rit van 160 kilometer naar Elmali de beste op de slotklim van de Göğübeli Pass, voor Jay Vine en Eduardo Sepúlveda.

Bij het ingaan van de steile slotkilometer leek de Deen Anthon Charmig van Uno-X nog op weg naar de zege, maar de jonge renner viel behoorlijk stil in de laatste honderden meters en kreeg met de finish in zicht nog het gezelschap van Díaz, Vine en Sepúlveda. Deze renners gingen daardoor de laatste 300 meter in, waarna Díaz in een sprint der stervende zwanen won.

Eerste seizoenszege

“Ik had wel vertrouwen in een goede uitslag, maar ik geloofde pas op 50 meter van de finish ook daadwerkelijk in de winst. Dit is een heel belangrijke zege, aangezien het de eerste seizoensoverwinning is voor Delko”, aldus Díaz, die vandaag de tweede zege uit zijn profcarrière wist te boeken. Vorig jaar won hij al een etappe in de Tour du Rwanda.

In het algemeen klassement heeft de 26-jarige Spanjaard nu een voorsprong van amper vier seconden op Alpecin-Fenix-renner Vine. Ook Sepúlveda (+ zes seconden) doet nog volop mee in deze Ronde van Turkije. Toch heeft Díaz geloof in eigen kunnen. “We gaan nu proberen om de eindzege te veroveren.” Er staan nog drie etappes op het programma.