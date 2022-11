Deze WorldTour-profs zitten officieel nog altijd zonder contract in 2023

Het wielerjaar 2022 is ten einde gekomen en 2023 nadert. Een aantal WorldTour-renners heeft echter nog altijd geen zekerheid voor komend seizoen. WielerFlits bundelt ze in dit overzicht.

Veel WorldTeams zijn reeds begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en hebben hun selecties (zo goed als) rond. Er staan al trainingskampen gepland voor december en januari, en de eerste wedstrijdprogramma’s worden ook al opgesteld. Diverse renners die in 2022 nog over een WorldTour-contract beschikten, zitten echter nog in twijfel.

Hieronder een overzicht van de WorldTour-renners zonder contract voor 2023. Tussen haakjes hebben wij toegevoegd aan welke ploegen zij gelinkt worden voor komend seizoen, op basis van eigen informatie of andere media. Deze ploegen hebben de transfers nog niet bevestigd, waardoor de renners officieel contractloos zijn.

AG2R Citroën

Anthony Jullien

Astana Qazaqstan

Yevgeniy Fedorov

Michele Gazzoli (geschorst)

Sebastián Henao

Vadim Pronskiy

Christian Scaroni

Bahrain Victorious

Ahmed Madan

Stephen Williams (gerucht: B&B Hotels-KTM)

BikeExchange-Jayco

Nick Schultz (gerucht: B&B Hotels-KTM)

Alexander Konychev (gerucht: Corratec)

Cofidis

Sander Armée

Tom Bohli

Kenneth Vanbilsen

Davide Villella

EF Education-EasyPost

Daniel Arroyave

Alex Howes

Lachlan Morton

Groupama-FDJ

Sébastien Reichenbach

Ramon Sinkeldam (gerucht: B&B Hotels-KTM)

INEOS Grenadiers

Brandon Smith Rivera

Cameron Wurf

Intermarché-Wanty-Gobert

Jan Bakelants

Domenico Pozzovivo

Israel-Premier Tech

Alexander Cataford

James Piccoli

Lotto Soudal

Carlos Barbero

Matthew Holmes (gerucht: Tudor)

Roger Kluge

Xandres Vervloesem

Quick-Step-Alpha Vinyl

Mark Cavendish (gerucht: B&B Hotels-KTM)

Stijn Steels

Team DSM

Cees Bol (gerucht: B&B Hotels-KTM)

Trek-Segafredo

Alexander Kamp (gerucht: Tudor)

Simon Pellaud (gerucht: Tudor)

UAE Emirates

Alexys Brunel

Maximiliano Richeze (gerucht: B&B Hotels-KTM)

Joel Suter

Oliviero Troia