Deze winter geen Zdenek Stybar in het veld

Zdenek Stybar telt nog steeds veel fans onder het veldritpubliek. Maar die zullen de ondertussen 35-jarige Tsjech deze winter niet kunnen aanmoedigen. Zelfs niet vanuit de luie zetel op tv.

De voorbije twintig jaar was er maar één winter waarin we de tweevoudige wereldkampioen veldrijden niet aan het werk zagen, dat was in het seizoen 2017-2018. Alle andere jaren, ook na zijn switch van het veld naar de weg, kwam hij wel een of meerdere keren in actie op zijn crossfiets.

Vorig jaar bijvoorbeeld ging Styby op 7 december van start in Essen, het geboortedorp van zijn vrouw Ine. De Ethias Cross was de eerste in een reeks van negen wedstrijden waarin hij zijn opwachting maakte. Hij haalde toptienplaatsen in Sint-Niklaas, Bredene en Gullegem, waar hij zijn korte crossuitstap beëindigde. Dit jaar blijven de fans op hun honger zitten.

“De reden is eenvoudig”, vertelt Wilfried Peeters, zijn ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step ons. “Dat vreemde coronaseizoen heeft heel lang geduurd. Vergeet niet dat Zdenek pas op 8 november, met de slotetappe in de Ronde van Spanje, een punt achter zijn wegseizoen zette. Dan kan je niet verwachten dat hij in december nog een aantal crossen inlast. Ook hij heeft zijn rust nodig.”

De crossen waarin Stybar startte sinds zijn switch naar de weg:

2012-2013: 7 (Essen, Heusden-Zolder, Loenhout, Bredene, Diegem, Baal, TK Stribro)

2013-2014: 7 (Essen, Heusden-Zolder, Loenhout, Bredene, Diegem, Baal, WK Hoogerheide)

2014-2015: 1 (Ronse)

2015-2016: 1 (Essen)

2016-2017: 2 (Loenhout, Bredene)

2017-2018: 0

2018-2019: 5 (Heusden-Zolder, Loenhout, Diegem, Baal, TK Hole Vrchy)

2019-2020: 9 (Essen, Zonhoven, Sint-Niklaas, Heusden-Zolder, Loenhout, Diegem, Bredene, Baal, Gullegem)

2020-2021: 0