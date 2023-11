dinsdag 14 november 2023 om 19:50

Deze verhalen lees je in de nieuwe Winter-editie van RIDE Magazine

Ride De winter leent zich uitstekend voor reflectie. Voor terugblikken, maar ook nieuwe plannen maken. Deze thema’s lees je terug in de verhalen van een splinternieuwe editie van RIDE Magazine, het wielerblad dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Speciaal voor iedereen die deze winter wil genieten van de mooiste wielerverhalen, verschijnt op vrijdag 24 november onze winter-editie. Een ideaal cadeautje voor tijdens de feestdagen, voor jezelf of voor iemand anders.

Onze 152 pagina’s dikke wintereditie staat bomvol verhalen waar je als wielerliefhebber de hele winter van kan genieten. Zo spraken we met Mathieu van der Poel, die in een 10 pagina’s lange reportage terugblikt op zijn geweldige wielerjaar 2023 waarin hij twee keer wereldkampioen werd en twee monumenten won. Wout Poels haalt herinneringen op aan zijn ritzeges in zowel de Tour als de Vuelta en spreekt hij ronduit over zijn passie voor de wielersport.



(klik op het plaatje voor een grotere versie)

Daarnaast krijg je een kijkje achter de schermen tijdens een een uniek bezoek aan oud-wereldkampioen Oscar Freire, spreken we Filippo Pozzato over een van zijn meest opvallende relikwieën uit zijn rijke carrière en maken we kennis met de persoon achter wielrenster en veldrijdster Shirin van Anrooij. Dit nummer bevat ook persoonlijke verhalen, zoals het aangrijpende interview met voormalig wielrenner en bondscoach Peter Pieters, onder meer over de situatie van zijn dochter Amy.

Maar dat is niet alles. Ontdek de verrassende overeenkomsten tussen schaatsen en wielrennen en duik diep in de precaire situatie van het wielrennen, waar we de problemen met afnemende politiebegeleiding onder de loep nemen. De schitterende beelden van wielerfotograaf Tony Strouken laten je vroegere tijden herbeleven. De columns van Richard Plugge (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt (Lotto Dstny) en Robert Gesink (Jumbo-Visma) bieden unieke inzichten in de dynamiek en uitdagingen van de professionele wielersport.

Voor de avontuurlijke fietsliefhebbers onder ons beklimmen we de relatief onbekende maar uitdagende Sur Steppes, de favoriete trainingsklim van Tom Dumoulin. We nemen je mee naar Zwitserland, waar we in het Alpenlandschap de mooiste plekjes op de mountainbike, de gravelbike en de wegfiets ontdekken en laten je kennis maken met de betoverende droombestemming Trentino. Je klimt in het wiel tijdens een indrukwekkende graveltocht door het adembenemende Toscane en we delen het indrukwekkende verhaal van vijf vrienden die in zeven dagen tijd letterlijk rondom Vlaanderen hebben gefietst.

Ook voor verhalen over het mooiste materiaal ben je bij RIDE op aan het goede adres. Zo reden we op de Specialized Roubaix SL8, de Scott Solace en voelden we de gravel-groepset Shimano GRX aan de tand. Daarnaast doken we in het boeiende ontwikkelproces van de strandband en krijg je een uniek kijkje achter de schermen bij de nieuwe Nederlandse thuisbasis van Canyon.