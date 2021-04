Deze Nederlanders starten in Luik-Bastenaken-Luik 2021

Tien Nederlandse wielrenners starten zondag in Luik-Bastenaken-Luik. Een overzicht van de landgenoten in de laatste voorjaarsklassieker van het jaar.

Aan de start van La Doyenne zijn de Nederlandse coureurs op twee handen te tellen. Jumbo-Visma spant de kroon met drie Nederlanders binnen de gelederen, BORA-hansgrohe neemt twee landgenoten mee naar Luik.

Echte topfavorieten zijn de Nederlanders in dit monument misschien niet, maar renners als Bauke Mollema en Wout Poels mogen in een koers als deze zeker wel in de finale verwacht worden. Daarnaast is ook Ide Schelling van de partij, het flamboyante talent van BORA-hansgrohe. Gaat deze Haagse wielrenner de koers weer kleuren of houdt hij de benen stil?

Jumbo-Visma

Robert Gesink

Sam Oomen

Lennart Hofstede

Bahrain Victorious

Wout Poels

Team DSM

Martijn Tusveld

Trek-Segafredo

Bauke Mollema

BORA-hansgrohe

Ide Schelling

Wilco Kelderman

Bingoal Pauwels Sauces WB

Mathijs Paasschens

Intermarché-Wanty-Gobert

Maurits Lammertink