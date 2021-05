Twaalf Nederlanders starten in Giro d’Italia 2021

Twaalf Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Giro d’Italia. Een overzicht van de landgenoten in de eerste grote ronde van 2021.

Een dozijn Nederlandse coureurs begint zaterdag aan de openingstijdrit van de 104e editie van de Ronde van Italië. De chronorace door de vlakke straten van Turijn wordt met een lengte van 8 kilometer een prooi voor de snelle tijdrijders.

Zo ook wellicht Jos van Emden, de tijdrijder die de slottijdrit van de Giro d’Italia 2017 op zijn naam schreef. Zou hij de tijdrit van zaterdag met rood omcirkeld hebben? En wat kan sprinter Dylan Groenewegen in zijn eerste koers sinds zijn schorsing?

Verder hebben we nog Bauke Mollema, die na een sterke seizoenstart op jacht gaat naar etappezeges in de bergen en met Taco van der Hoorn en Wesley Kreder hebben we twee echte vluchtspecialisten. Kunnen zij nog voor een verrassing zorgen?

Alpecin-Fenix

26. Oscar Riesebeek

EF Education-Nippo

105. Julius van den Berg

Groupama-FDJ

128. Lars van den Berg

Intermarché-Wanty-Gobert

131. Wesley Kreder

136. Taco van der Hoorn

Jumbo-Visma

153. Koen Bouwman

154. David Dekker

156. Dylan Groenewegen

158. Jos van Emden

Qhubeka ASSOS

204. Bert-Jan Lindeman

Trek-Segafredo

212. Koen de Kort

213. Bauke Mollema