Deze Nederlanders rijden de Volta ao Algarve 2021

Acht Nederlandse renners zijn tot en met zondag actief in de Ronde van de Algarve. Een overzicht van de landgenoten in de Portugese etappekoers.

Intermarché-Wanty-Gobert is met de meeste Nederlanders naar het zuiden van Portugal afgezakt. De gebroeders Van Poppel worden er vergezeld door Maurits Lammertink. De overige Nederlanders zijn eenlingen binnen hun ploegen. Veel ogen zullen ongetwijfeld zijn gericht op Fabio Jakobsen, die zijn tweede meerdaagse koers rijdt sinds zijn rentree.

In de Volta ao Algarve gaan we op zoek naar een opvolger voor Remco Evenepoel. Aanvankelijk stond de wedstrijd voor januari op de wielerkalender, maar die plannen konden dankzij het coronavirus de prullenbak in. De voorbereidingskoers ging daarna snel op zoek naar een nieuwe datum en vond uiteindelijk begin mei nog een plekje.

Deceuninck-Quick-Step

Fabio Jakobsen

Groupama-FDJ

Marijn van den Berg

Intermarché-Wanty-Gobert

Maurits Lammertink

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Bingoal Pauwels Sauces WB

Mathijs Paasschens

Burgos-BH

Jetse Bol

Equipo Kern Pharma

Danny van der Tuuk