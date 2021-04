Deze Nederlanders gaan van start in de Scheldeprijs

Vijftien Nederlandse wielrenners starten morgen in de Scheldeprijs. Een overzicht van alle landgenoten in deze Vlaamse eendagskoers.

De Scheldeprijs kende haar eerste editie al in 1907 en is daarmee één van de oudste wielerkoersen die vandaag de dag nog verreden wordt. De 109e editie van het ‘WK voor sprinters’ start dit jaar in Terneuzen en finisht traditiegetrouw in Schoten, nabij Antwerpen.

Met het ontbreken van topsprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen is de kans klein dat we woensdag een Nederlander op het hoogste podium zullen krijgen, maar desalniettemin zijn er zeker interessante landgenoten op de startlijst te vinden.

Cees Bol bijvoorbeeld, de sprinter die Team DSM aan de eerste (en tot dusver enige) zege van het seizoen hielp door een sprintetappe te winnen in Parijs-Nice. Ook Danny van Poppel liet de laatste wedstrijden goede vorm zien, dus wellicht dat hij nog een outsider voor de sprint kan zijn. En wat te denken van de vroege vluchtkansen van Jan-Willem van Schip?

Lees ook: Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2021

Groupama-FDJ

65. Ramon Sinkeldam

Intermarché-Wanty-Gobert

72. Wesley Kreder

74. Taco van der Hoorn

75. Boy van Poppel

76. Danny van Poppel

Team DSM

91. Cees Bol

97. Casper van Uden

Arkéa-Samsic

197. Bram Welten

Rally Cycling

171. Arvid de Kleijn

Beat Cycling

231. Jan-Willem van Schip

232. Martijn Budding

233. Luuk Bugter

235. Piotr Havik

236. Yoeri Havik

237. Marten Kooistra