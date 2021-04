Deze Nederlanders gaan van start in de Brabantse Pijl 2021

Negen Nederlanders starten woensdag in de Brabantse Pijl 2021. Een overzicht van de landgenoten in deze semiklassieker.

Ze zijn op twee handen te tellen, de Nederlandse wielrenners die woensdag een nummer opspelden in de Brabantse pijl. Mathieu van der Poel is de grote afwezige in deze editie van La Flêche Brabançonne, de koers waar hij vorig jaar nipt tweede werd achter Julian Alaphilippe.

Desalniettemin zijn er toch een aantal interessante Nederlandse coureurs op de startlijst te vinden. Zo heb je Lars van den Berg, die namens het Franse Groupama-FDJ zijn debuut maakt in deze koers.

Nog zo’n jong talent is Gijs Leemreize van Jumbo-Visma. De 21-jarige renner uit de Achterhoek rijdt, net als de gebroeders Van den Berg, voor het eerst een Vlaamse semiklassieker bij de elite. Het is echter nog maar zeer de vraag of de jongelingen voor eigen succes mogen gaan of dat ze zich in dienst van de ploeg moeten stellen.

Intermarché-Wanty-Gobert

14. Maurits Lammertink

BORA-hansgrohe

56. Ide Schelling

Groupama-FDJ

87. Lars van den Berg

Jumbo-Visma

112. Pascal Eenkhoorn

114. Gijs Leemreize

116. Timo Roosen

Qhubeka ASSOS

145. Bert-Jan Lindeman

Trek-Segafredo

152. Koen de Kort

Alpecin-Fenix

174. Oscar Riesebeek