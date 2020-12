Deze kopmannen rijden de Giro, Tour en Vuelta in 2021

Het is nog even wachten op de start van het nieuwe seizoen, maar achter de schermen zijn de ploegen al druk bezig met de grote rondes. Wat weten we al over het deelnemersveld in de Giro, Tour en Vuelta? WielerFlits zet alles op een rijtje.

Giro d’Italia (8 mei-31 mei)

Klassementsrenners

Patrick Konrad (BORA-hansgrohe)

Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe)

Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

Felix Grosschartner (BORA-hansgrohe)

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

Marc Soler (Movistar)

Domenico Pozzovivo (Qhubeka ASSOS)

Filippo Ganna

Tour de France (26 juni-18 juli)

Klassementsrenners

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step)

Chris Froome (Israel Start-Up Nation)

Miguel Ángel López (Movistar)

Enric Mas (Movistar)

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

Peter Sagan (BORA-hansgrohe)

Alexander Kristoff (UAE Emirates)

Vuelta a España (14 augustus-5 september)

Klassementsrenners

Rigoberto Uran (EF Education-NIPPO)

Alejandro Valverde (Movistar)

Dit bericht wordt voorzien van updates. Hebben wij een doelstelling van een kopman gemist? Laat het weten in de reacties met de bron erbij.