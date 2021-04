Deze 5 luisterboeken voor wielerliefhebbers luister je gratis op Storytel

Ad

Uit de collectie van Storytel hebben we vijf luisterboeken geselecteerd:

Surplace Surplace is het relaas van twee wielervolgers die aanvankelijk een wielerseizoen in duigen zien vallen. Gio Loppens en José de Cauwer tonen zich bezorgd over de impact van het virus, niet alleen op de samenleving, maar ook op de toekomst van de wielersport. Ze verbazen zich daarna over de veerkracht van organisatoren, ploegen en coureurs. Over een sport die zich aan de crisis ontworstelt en creatief omgaat met de beperkingen in tijden van corona. Het boek wordt voorgelezen door de auteurs.

Ventoux ‘Ventoux’ van Bert Wagendorp vertelt het verhaal van de jonge, veelbelovende dichter Peter Seegers, die op 25 juni 1982 verongelukt op de Mont Ventoux. Dertig jaar later gaan zijn vijf beste vrienden, vier mannen en een vrouw, terug naar de Provence. Wat is er al die jaren geleden gebeurd? Kun je keuzes tenietdoen? Wat doet de tijd? Wat ís de tijd? Kan liefde een hechte vriendschap breken? Kun je schuld hebben aan het noodlot? En wat moet je nog, als je de vijftig nadert?

Thomas Dekker – Mijn gevecht Het talent van Thomas Dekker (1984) brengt hem als een komeet aan de top van de international wielerwereld. Maar het gaat hem niet snel genoeg. Hij wil meer, hij wil altijd meer. Meer overwinningen, meer geld, meer vrouwen. Zijn gedrag wordt steeds grenzelozer. Hij gebruikt doping en drugs en verliest zichzelf in seks en alcohol, tot hij tegen de lamp loopt bij een dopingtest. Wat volgt is een vrijwel onmogelijke strijd terug naar de top van de wielerwereld, maar bovenal het gevecht met zichzelf.

De nieuwe fiets Een Italiaanse fietsenmaker verhelpt midden jaren negentig in zijn werkplaats de malheur aan de racefiets van een gestrande Nederlander. Gratis. De jongeman belooft bij het afscheid plechtig dat hij ooit zal terugkeren voor een nieuwe fiets. En voegt eraan toe dat hij die fiets vervolgens over de Alpen naar huis zal trappen. Solo. Veertien jaar later lost de niet meer zo jonge Dirk Jan Roeleven zijn oude belofte in.

Hoe de grote oorlog Tourhelden vernietigde De catalogus van Storytel herbergt ook enkele edities van het literaire wielertijdschrift De Muur, waaronder ‘ Hoe de Grote Oorlog Tourhelden vernietigde’. Auteur en verteller trok langs de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en ging op zoek naar de verhalen van de gesneuvelde helden uit de oertijd van het wielrennen. En passant ontmoette hij de kleindochter van één van hen.