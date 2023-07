Deze 27 Nederlandse rensters rijden de Tour de France Femmes 2023

Nederland heeft ook in de Tour de France Femmes van 2023 de grootste afvaardiging. In totaal zullen 27 rensters aan de start verschijnen van de prestigieuze achtdaagse etappekoers voor vrouwen, die sinds 2022 weer op de kalender staat. Van Adegeest tot Wiebes: WielerFlits zet ze op een rijtje!

De 27 rensters rijden verspreid over veertien ploegen, in meer dan de helft van de deelnemende ploegen zien we ten minste één landgenoot. Jumbo-Visma is met vijf Nederlandse rensters hofleverancier. Liv Racing TeqFind stuurt er vier naar Frankrijk, terwijl we bij SD Worx en Team dsm-firmenich drie keer het rood-wit-blauw zien staan in de selectie. Babette van der Wolf is veruit de jongste deelnemer aan de Tour de France. Ze is de enige renster jonger dan 20 jaar op de startlijst.

We zien in Clermont-Ferrand overigens een Nederlandse minder dan vorig jaar aan de start verschijnen. Dit aantal lag aanvankelijk gelijk, maar Maike van der Duin haakte te elfder ure ziek af.

De Tour de France Femmes was een groot Nederlands feest in 2022. Annemiek van Vleuten won twee etappes en het eindklassement, Demi Vollering stond met de bolletjestrui als tweede op het eindpodium. De witte trui ging naar Shirin van Anrooij en ook Lorena Wiebes (twee ritzeges) en Marianne Vos (twee ritzeges en de groene trui) waren succesvol.

AG Insurance-Soudal Quick-Step

Maaike Boogaard

Arkéa

Maaike Coljé

FDJ-SUEZ

Loes Adegeest

Fenix-Elegant

Yara Kastelijn

Evy Kuijpers

Human Powered Health

Marjolein van ’t Geloof

Jayco-AlUla

Nina Kessler

Jumbo-Visma

Amber Kraak

Riejanne Markus

Karlijn Swinkels

Eva van Agt

Marianne Vos

Lidl-Trek

Lucinda Brand

Lifeplus-Wahoo

Babette van der Wolf

Liv Racing TeqFind

Thalita de Jong

Jeanne Korevaar

Silke Smulders

Quinty Ton

Movistar

Floortje Mackaij

Annemiek van Vleuten

SD Worx

Mischa Bredewold

Demi Vollering

Lorena Wiebes

Team dsm-firmenich

Charlotte Kool

Esmée Peperkamp

Elise Uijen

Uno-X

Anouska Koster