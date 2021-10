Development Team DSM bindt vier nieuwe renners aan zich

Development Team DSM heeft de komst bekendgemaakt van vier nieuwe renners. Het gaat om de 17-jarige Bart Hordijk, de Italianen Lorenzo Milesi (19) en Lorenzo Ursella (18) en de Australiër Patrick Eddy (19). Zij rijden allemaal tot minstens eind 2023 in de kleuren van de opleidingsploeg van Team DSM.

Hordijk komt over van de juniorenploeg Willebrord Wil Vooruit. Afgelopen seizoen won de jonge renner een etappe en het eindklassement in La Cantonale Juniors, het eindklassement in de Boucles de l’Oise Juniors en de GP Ernest Beco. Hordijk denkt dat de werkwijze van de ploeg goed bij hem past. “Ze hebben bewezen goed te zijn in talentontwikkeling en ik wil profiteren van hun kennis om mezelf te verbeteren”, vertelt hij via zijn nieuwe ploeg.

“Ik kijk ernaar uit om in een professionele omgeving te werken met nieuwe mensen en nieuwe ideeën. Ik hoop deel uit te maken van zo veel mogelijk zeges van de ploeg. Ook wil ik mijn klim- en tijdrijderskwaliteiten verder verbeteren om zo mezelf in de toekomst te ontwikkelen tot een klassementsrenner”, aldus Hordijk.

Positionering

Volgens Rudi Kemna, hoofd coaching bij Team DSM, is Hordijk een ‘getalenteerde klimmer’ en had de ploeg hem al een tijdje op het oog. “Zijn ploeg bracht hem onder onze aandacht en we willen hen bedanken voor het goede werk dat ze tot nu toe hebben gedaan. We zijn blij dat hij zich volgend jaar bij Development Team DSM voegt en we willen zijn brede ontwikkeling voortzetten”, laat Kemna weten.

“Daarbij richten we ons ook op het verbeteren van zijn positionering in koersen en tijdritten, om hem te helpen een completere renner te worden bij de ploeg”, aldus de 54-jarige oud-prof.