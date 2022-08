Deutschland Tour: Jumbo-Visma mikt op sprintsucces met Olav Kooij, rentree Tobias Foss

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Deutschland Tour (24-28 augustus) bekendgemaakt. Met Olav Kooij brengt het een snelle man aan het vertrek. Tobias Foss, die een kleine twee maanden niet in actie kwam, zit ook bij het zestal.

Kooij reed vorige week de Ronde van Denemarken. In die rittenkoers behaalde de 20-jarige Nederlander twee ritzeges, waarmee zijn totaal van overwinningen in 2022 op elf zette. Voor Tobias Foss is het dan weer zijn eerste koers in lange tijd. Op 23 juni werd hij nog nationaal kampioen tijdrijden en vijf dagen streed hij ook mee voor de wegtitel van Noorwegen, maar daarna stond hij nergens meer aan de start.

Kooij en Foss hebben in de vijfdaagse het gezelschap van Gijs Leemreize, Mick van Dijke, Tosh Van der Sande en Lars Boven, die normaal gesproken uitkomt voor Jumbo-Visma Development. Mick van Dijke reed, net als Kooij en Leemreize, de Ronde van Denemarken en eindigde daar als zevende in het eindklassement.

De Ronde van Duitsland begint woensdag met een proloog in Weimar. De koninginnenrit vindt plaats op vrijdag, als er bergop gefinisht wordt. Daarnaast zijn er zowel kansen voor sprinters als heuvelspecialisten.

Selectie Jumbo-Visma voor de Deutschland Tour (24-28 augustus):

Lars Boven

Mick van Dijke

Tobias Foss

Olav Kooij

Gijs Leemreize

Tosh Van der Sande