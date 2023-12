woensdag 13 december 2023 om 09:26

Dertien WorldTeams, waaronder Visma | Lease a Bike, van de partij in Volta ao Algarve

De organisatie van de Volta ao Algarve zal volgend jaar 25 ploegen verwelkomen aan de start. Er doen in totaal dertien WorldTeams van 14 tot en met 18 februari 2024 mee aan de vijftigste editie van de Portugese rittenkoers.

De eerste vijf teams van de UCI World Ranking zijn van de partij, met UAE Emirates, Visma | Lease a Bike, Soudal Quick-Step, INEOS Grenadiers en Lidl-Trek. Verder maken Alpecin-Deceuninck, Arkea-B&B Hotels, Astana Qazaqstan Team, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty en dsm-firmenich PostNL zich op voor een deelname.

Caja Rural-Seguros RGA, Tudor Pro Cycling en Uno-X Mobility vertegenwoordigen dan weer de ProTeams en verder rekent de organisatie op de aanwezigheid van nog eens negen Portugese continentale ploegen. Zo heeft Sabgal-Anicolor, de nieuwe ploeg van Antwan Tolhoek, een uitnodiging ontvangen voor de Volta ao Algarve.

De strijd om de eindzege in de Portugese rittenkoers, die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, belooft er opnieuw eentje te worden tussen de pure klimmers en allrounders. Met twee etappes met aankomst bergop, een individuele tijdrit over ruim twintig kilometer en twee etappes die normaal gesproken zullen eindigen in een sprint, is er voor ieder wat wils in de jubileumeditie van de Volta ao Algarve.

De eerste serieuze krachtmeting volgt op dag twee, als de renners finishen op de klim naar Fóia (7,1 km aan 6,8%). Op de voorlaatste dag is er een tijdrittraject van 22,2 kilometer uitgetekend in en rond Albufeira, een van de drukst bezochte badplaatsen van de Algarve. De apotheose zal, niet voor het eerst in de geschiedenis van de Volta ao Algarve, plaatsvinden op de flanken van de Alto do Malhão (2,5 km aan 9,9%).

WorldTeams (13): Alpecin-Deceuninck, Arkea-B&B Hotels, Astana Qazaqstan Team, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty, Lidl-Trek, Soudal Quick-Step, dsm-firmenich PostNL, UAE Emirates en Visma | Lease a Bike.

ProTeams (3): Caja Rural-Seguros RGA, Tudor Pro Cycling en Uno-X Mobility.

Continentale ploegen (9): ABTF Betão-Feirense, AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Credibom-LA Alumínios-Marcos Car, Efapel Cycling, Kelly-Simoldes-UDO, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Sabgal-Anicolor en Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.