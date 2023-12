woensdag 6 december 2023 om 13:15

Mix van oude en nieuwe ingrediënten in jubileumeditie Volta ao Algarve

De Volta ao Algarve heeft het volledige parcours gepresenteerd voor de vijftigste editie (14-18 februari 2024) van de ronde. De deelnemers mogen zich volgend jaar ook weer opmaken voor bergritten naar de Alto da Fóia en Alto do Malhão. De individuele tijdrit is dan weer in een nieuw jasje gestoken.

De strijd om de eindzege in de Portugese rittenkoers, die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, belooft er opnieuw eentje te worden tussen de pure klimmers en allrounders. Met twee etappes met aankomst bergop, een individuele tijdrit over ruim twintig kilometer en twee etappes die normaal gesproken zullen eindigen in een sprint, is er voor ieder wat wils in de jubileumeditie van de Volta ao Algarve.

De renners zullen in vijf dagen tijd 752,9 kilometer afleggen, met onderweg 14.455 hoogtemeters. Elke dag worden er aan de finish bonificatieseconden uitgedeeld en tijdens de rit zijn er ook nog eens zes boniseconden te rapen bij de tussensprint. De eerste etappe speelt zich af tussen Portimão en Lagos en is, net als de voorgaande jaren, op maat van de sprinters.

Ook in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 kwam er een etappe aan in Lagos en gingen de zeges naar Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen (3x). Eerder dit jaar kwam Alexander Kristoff er als eerste over de finish.

Rit twee is dan weer iets voor de klimmers, met drie hellingen onderweg en een finish op de klim naar Fóia (7,1 km aan 6,8%), het hoogste punt van de Algarve. Luis León Sánchez (2016), Daniel Martin (2017), Michal Kwiatkowski (2018), Tadej Pogačar (2019), Remco Evenepoel (2020), Ethan Hayter (2021), David Gaudu (2022) en Magnus Cort (2023) wonnen in het verleden op de klim van Fóia.

Na een eerste krachtmeting tussen de klassementsrenners, is het op dag drie van de Volta ao Algarve weer sprinten geblazen voor de rappe mannen in het peloton, in een etappe van Vila Real de Santo António naar Tavira. Vervolgens staan er nog twee sleuteletappes op het programma. Op de voorlaatste dag is er een tijdrittraject uitgetekend in en rond Albufeira, een van de drukst bezochte badplaatsen van de Algarve.

De organisatie van de Volta ao Algarve had nog niet eerder een tijdrit uitgetekend in Albufeira. Het parcours lijkt op het eerste gezicht geknipt voor de pure tijdritspecialisten, al is het parcours zeker niet biljartvlak. De totale lengte bedraagt 22,2 kilometer en onderweg krijgen de renners twee keer een tussentijd te horen, na respectievelijk 7,1 en 17,1 kilometer.











De apotheose zal, niet voor het eerst in de geschiedenis van de Volta ao Algarve, plaatsvinden op de flanken van de Alto do Malhão (2,5 km aan 9,9%), na een rit met de nodige (korte) beklimmingen. De scherprechter van de dag, de Alto do Malhão, doemt in de slotfase zelfs twee keer op. Op de top van deze klim kennen we de eindwinnaar van de ronde, en daarmee de opvolger van de Colombiaan Daniel Felipe Martínez.

Rittenschema Volta ao Algarve 2024 (14-18 februari)

14/02 – Etappe 1: Portimão – Lagos (200,8 km)

15/02 – Etappe 2: Lagoa – Fóia (171,9 km)

16/02 – Etappe 3: Vila Real de Santo António – Tavira (192,2 km)

17/02 – Etappe 4: Albufeira – Albufeira (22,2 km, ITT)

18/02 – Etappe 5: Faro – Alto do Malhão (165,8 km)