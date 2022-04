Derde zege in vier dagen voor Romain Grégoire

Romain Grégoire blijft maar winnen. Nadat de 19-jarige Fransman zaterdag Luik-Bastenaken-Luik U23 op zijn naam schreef en maandag de beste was in de Giro del Belvedere, kwam hij dinsdag weer als eerste over de streep in een belangrijke beloftenkoers. De renner van Equipe continentale Groupama-FDJ voegde de G.P. Palio del Recioto-Trofeo C toe aan zijn palmares.

Grégoire kwam na 147 kilometer solo aan in aankomstplaats Negrar. Een halve minuut na hem volgde Edgar Andres Pinzon, die onlangs nog achtste werd in de Giro di Sicilia. De Colombiaan rondde als eerste de top van de laatste beklimming, waarvan de top op dertien kilometer van de finish lag, maar kwam ten val in de afdaling. Grégoire sloot aan bij Andres Pinzon en liet hem daarna direct achter. Op de derde trede van het podium stond een renner van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma: de Noor Johannes Staune-Mittet.

De G.P. Palio del Recioto-Trofeo C wordt als sinds 1972 verreden. Onder andere Giro-winnaar Roberto Visentini, Dmitri Konychev, Fabian Cancellara, Gianluca Brambilla en Caleb Ewan prijken op de erelijst. De laatste winnaar, in 2019, was Matteo Sobrero, die tegenwoordig uitkomt voor BikeExchange-Jayco.