Derde seizoen populaire Movistar-serie nu te zien op Netflix

Het derde seizoen van de populaire serie over de Movistar-ploeg, El Día Menos Pensado, is vanaf nu te zien op Netflix. De documentaireserie was voor Spaanse wielerliefhebbers al te bekijken via de kanalen van Movistar, maar nu krijgen ook fans elders in de wereld toegang tot de beelden.

Nadat in de eerste twee seizoenen de jaren 2019 en 2020 aan bod kwamen, zal het derde seizoen van El Día Menos Pensado een overzicht geven van 2021. Grote kans dat we dus meer te weten komen over de opzienbarende opgave van Miguel Angel López in de Vuelta a España van 2021.

Ook zal Annemiek van Vleuten ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. De Nederlandse sloot zich in 2021 aan bij het vrouwenteam van de Spaanse formatie en was meteen uitermate succesvol met winst in onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Ceratizit Challenge by La Vuelta.