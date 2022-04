Derde seizoen Movistar-serie dit voorjaar ook op Netflix

Het derde seizoen van de populaire serie over de Movistar-ploeg, El Día Menos Pensado, zal dit voorjaar nog te zien zijn op Netflix. Het was al duidelijk dat de documentaireserie te zien zou zijn in Spanje, via de kanalen van Movistar, maar nu krijgen dus ook fans elders in wereld toegang tot de beelden. Dat laat de wielerploeg weten via haar sociale media.

Nadat in de eerste twee seizoenen de jaren 2019 en 2020 aan bod kwamen, zal het derde seizoen van El Día Menos Pensado een overzicht geven van 2021. Grote kans dat we binnenkort dus meer te weten komen over de opzienbarende opgave van Miguel Angel López in de laatste Vuelta a España. Ook zal Annemiek van Vleuten ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. De Nederlandse sloot zich in 2021 aan bij het vrouwenteam van de Spaanse formatie.

🎬📺🍿 Dear international fans: you've asked us about #ElDíaMenosPensado Season 3 availability outside Spain… … And we can now confirm @Netflix will release it internationally this spring 😃 News was made public by series director @mponsmolina: https://t.co/NaSaNzKUmi pic.twitter.com/BYeSRsgg1n — Movistar Team (@Movistar_Team) April 7, 2022