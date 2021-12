Derde ritzege voor Lucas Carstensen in Tour of Thailand

Lucas Carstensen heeft na vier etappes alweer zijn derde ritzege geboekt in de Tour of Thailand. De rappe Duitser van de Bike Aid-ploeg bleek na een biljartvlakke rit van net iets meer dan 140 kilometer nog maar eens de snelste in de massasprint.

De vierde etappe van de Tour of Thailand (2.1) speelde zich af in de provincie Trang en leek opnieuw een uitgelezen kans voor de rappe mannen in het peloton om voor de zege te bikkelen. We kregen na ruim 140 kilometer ook daadwerkelijk een massasprint en daarin bleek Carstensen andermaal de snelste, voor Jambaljamts Sainbayar uit Mongolië en Thanawut Sanikwathi, een 28-jarige renner uit Thailand.

De 27-jarige Carstensen heeft nu drie etappezeges op zak, maar is ook nog zeker niet uitgeschakeld voor de eindoverwinning. De Duitser staat nu derde in het algemeen klassement, op slechts elf seconden van leider Sarawut Sirironnachai. Sainbayar is de voorlopige nummer twee op negen seconden van de klassementsleider uit Thailand.

Morgen krijgen de renners opnieuw een vlakke etappe voorgeschoteld over ongeveer 160 kilometer van Trang naar finishplaats Satun. De Tour of Thailand 2021 duurt nog tot en met maandag.