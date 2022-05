Derde plaats maakt Fernando Gaviria blij: “Gestreden voor de overwinning”

Fernando Gaviria kwam zondag als derde over de finish in de Giro-etappe met aankomst in Balatonfüred. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates moest alleen Mark Cavendish en Arnaud Démare voor zich dulden. “Het was een zware en heel snelle sprint”, vat Gaviria het samen.

“We hebben gestreden voor de overwinning en deden ons best om ons te mengen in de sprint. De ploeg deed geweldig werk door mij van voren te houden”, blikt hij terug op de massasprint. Gaviria zat in het wiel van Mark Cavendish, maar kon aan de linkerkant – langs de hekken – niet meer langs de Brit. Een derde plaats was het hoogst haalbare.

“We gaan nu kijken naar de volgende kansen”, aldus Gaviria, die in de Giro-sprints hulp krijgt van Rui Oliveira en Maximiliano Richeze. “We zijn blij met vandaag en hoe het is gegaan, maar we zijn ook gefocust op de volgende keer dat we voor de winst kunnen gaan.”