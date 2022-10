Derde keer goede keer voor Raymond Kreder in Tour de Taiwan

Raymond Kreder heeft, na een vierde en derde plaats, een overwinning geboekt in de Tour de Taiwan. De 32-jarige Nederlander van Team UKYO versloeg in de vierde etappe van en naar Kaohsiung City Mohd Harrif Saleh en Luke Lamperti in de sprint.

De vierde etappe van de Tour de Taiwan (2.1) was net iets meer dan 158 kilometer lang en leek iets voor de rappe mannen in het peloton. Onderweg volgden nog wel twee beklimmingen van derde categorie, maar dit leverde geen problemen op voor de sprinters. We kregen met andere woorden een sprint met een grote groep. Kreder bleek over de snelste benen te beschikken en boekte zijn eerste zege in de Tour de Taiwan 2022.

Kreder, die eerder dit jaar ook al succesvol was in de Tour of Japan, vindt zichzelf in het algemeen klassement terug op een vijfde plaats. De achterstand op leider Benjamin Dyball, Kreders ploeggenoot bij Team Ukyo, bedraagt echter wel bijna twee minuten. De Australiër greep de macht in de rit van maandag en heeft een voorsprong van 35 seconden op de nummer twee, de Brit Sam Culverwell.

De 33-jarige Dyball lijkt op weg naar de eindzege: donderdag werken de renners nog een biljartvlakke slotrit af van goed 150 kilometer.