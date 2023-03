Denk jij te weten wie zaterdag de Strade Bianche gaat winnen? Zet in & win!

Ad

Zaterdag staat er met Strade Bianche een wedstrijd op het programma waar menig liefhebber reikhalzend naar uitkijkt. De sfeervolle eendagskoers over de witte, onverharde wegen heeft de afgelopen jaren namelijk in sneltreinvaart de harten van de wielerliefhebbers veroverd. Ook bij de renners is dit ‘zesde monument’ populair, getuige het ijzersterke deelnemersveld dat dit jaar weer naar Toscane afreist. Denk jij te weten wie er zaterdag gaat winnen? Samen met TOTO kijken we wat een juiste voorspelling jou op kan leveren.

Volgens TOTO is Mathieu van der Poel zaterdag topfavoriet. De imposante manier waarop hij twee jaar geleden deze wedstrijd naar zijn hand zette, staat bij vele wielerliefhebbers nog in het geheugen gegrift. Dat hij hier zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023 gaat rijden, hoeft voor veelwinnaar Van der Poel geen belemmering te zijn. Vorig jaar won hij immers (in de UAE Tour) de eerste wedstrijd waar hij aan de start stond. Indien hij dat kunstje dit seizoen in Strade Bianche weet te herhalen, kan jij 2,5 keer jouw bijschrijven.

Julian Alaphilippe zal daar een stokje voor willen steken. De Fransman (dit seizoen in eigen land al succesvol in de Faun-Ardèche Classic) is de vooruitgeschoven man bij Soudal-Quick-Step. Normaal gesproken is deze ploeg een dominante factor tijdens de voorjaarsklassiekers, maar na het teleurstellende Vlaamse openingsweekend heeft de formatie van manager Patrick Lefevere iets goed te maken. Weet Alaphilippe zaterdag het humeur van zijn teambaas op te fleuren met een overwinning? Dan levert dat iedereen die op hem in durft te zetten acht keer de inzet op.

Tiesj Benoot is een andere renner om in de gaten te houden. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne won hier immers al eens in 2018. Bij afwezigheid van Wout van Aert zal hij hier namens Team Jumbo-Visma voor eigen kansen mogen gaan. Wanneer hij hier net als vijf jaar geleden weet te winnen, wordt iedere euro maar liefst 18 keer uitgekeerd.

INEOS Grenadiers speelt zaterdag Tom Pidcock uit als kopman. Twee jaar geleden werd hij hier bij zijn debuut al eens vijfde en zijn ervaring in fietsen op onverharde ondergronden zal de regerend Olympisch kampioen mountainbike hier ongetwijfeld van pas komen. Een renner wiens naam tot dusver nog niet vaak valt, is die van ploeggenoot Michal Kwiatkowski. Wanneer je naar zijn recente uitslagen kijkt is dat zo gek niet, maar vergeet niet dat de nog maar 32-jarige Kwiatkowski vorig jaar nog de Amstel Gold Race won. Zijn DNF in Kuurne-Brussel-Kuurne geeft misschien niet bijzonder veel vertrouwen in een goede uitslag, het feit dat hij hier al twee keer won kan niet genegeerd worden. Wat ons betreft is hij de grootste outsider voor aanstaande zondag. Een nieuwe zege voor Kwiatkoswki kan bovendien zeer lucratief uitvallen. Winst levert namelijk maar liefst tachtig keer de inzet op. Een gokje waard!

Bekijk hier alle quoteringen voor Strade Bianche

Ontvang tot €50,- aan gratis weddenschappen

Herken jij tussen deze kanshebbers een echte buitenkans? Plaats dan een weddenschap voor minimaal €5 tegen een quotering van 1,50 en ontvang een welkomstbonus tot €50,-. Zodra de het eindklassement is opgemaakt én TOTO de uitslag heeft verwerkt, ontvang je een Gratis Weddenschap ter waarde van jouw eerste voorspelling (max. €50). Deze Gratis Weddenschap is zeven dagen geldig. Je moet deze bonus wel nog even zelf activeren in het spelformulier. Deelname aan de welkomstbonus is alleen voor 24 jaar en ouder.

(Minimale inzet 10 euro)

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’