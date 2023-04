Denk jij te weten wie de Scheldeprijs gaat winnen? Zet in & win!

Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staat woensdag met de Scheldeprijs een interessant tussendoortje op het programma. Geen wedstrijd voor klassiekerspecialisten, maar een koers waar normaal gesproken de sprinters op de voorgrond treden. Samen met TOTO kijken we naar de voornaamste kanshebbers. Let op: genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

Dat de Scheldeprijs een sprinterskoers bij uitstek is, bewijst een blik op de erelijst. Wanneer we de uitslagen van de afgelopen tien jaar erbij pakken, zien we dat sprinters (bijna) een monopolie hebben op de overwinning. Alexander Kristoff brak vorig jaar deze traditie, toen hij solo aankwam in aankomstplaats Schoten. De jaren daarvoor eindigde het steeds in een massasprint. Fabio Jakobsen won op die manier in 2018 en 2019.

Met Jakobsen is direct een van de topfavorieten genoemd. De Nederlandse spurter is de vooruitgeschoven man bij Soudal-Quick-Step. Jakobsen boekte dit seizoen al twee overwinningen en weet als tweevoudig winnaar wat het is om hier te winnen. Wanneer hij een derde zege in Schoten aan zijn palmares toevoegt, dan levert je dat 3,10 keer je inzet op.

Dan zal hij wel Dylan Groenewegen achter zich moeten houden. Topsprinter Groenewegen bezorgde zijn ploeg Jayco AlUla dit jaar al twee overwinningen. Met de Scheldeprijs heeft hij echter een haat-liefdeverhouding. De koers lijkt op zijn lijf geschreven, maar tot een overwinning in de Belgische sprinterskoers kwam het tot dusver niet. Wanneer hij daar dit jaar verandering in weet te brengen, dan wordt iedere euro 6,75 keer uitgekeerd.

Ook de Belgen beschikken over renners met de kwaliteiten om hier te kunnen zegevieren. Jasper Philipsen won hier bij zijn laatste deelname in 2021. Bij een nieuwe zege van de renner van Alpecin-Deceuninck wordt jouw inzet met 2,65 vermenigvuldigd.

Voor een outsider moeten we naar Intermarché – Circus – Wanty. Met Gerben Thijssen heeft het team een interessante kanshebber in de gelederen. Thijssen viel dit seizoen al op met zeges in Roeselare en Koksijde. Wanneer hij daar woensdag een derde zege aan toevoegt, dan levert je dat maar liefst 16 keer je inzet op.

En de kans dat het geen sprint wordt. Daarbij denken we direct aan Mathieu van der Poel. Normaal is hij overal waar hij start favoriet, maar niet hier. Weet hij een sprint te voorkomen? Dan wordt jouw inzet met twintig keer vermenigvuldigd. Een gokje waard!

