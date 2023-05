Denk jij te weten wie de etappe naar Viareggio wint? Zet in en win!

Ad

Een dag na de rustdag gaat de Giro d’Italia verder met een heuvelachtige etappe naar Viareggio. Hoewel de rit flink wat hoogtemeters voor de renners in petto heeft, zullen er sprinters zijn die vandaag serieus kans denken te maken op de ritzege. TOTO ziet kansen voor renners à la Michael Matthews.

Halverwege de etappe klimt het peloton naar een hoogte van meer dan 1500 meter, maar daarna is er een dalende lijn naar kustplaats Viareggio. In die laatste 80 kilometer hopen de sprinters zich, voor zover mogelijk, te hergroeperen. Sprinters die aardig kunnen klimmen zijn in deze rit in het voordeel. Mads Pedersen wordt als topfavoriet gezien. Bij winst van de Deen, wordt er 4,25 keer de inzet uitgekeerd. Kort daar achter volgt een andere ritwinnaar deze Giro: Kaden Groves. De Australiër wordt iets lager ingeschat. Bij winst wordt iedere euro 7,75 keer in het vooruitzicht gesteld.

Ook de 22-jarige Jonathan Milan is een serieuze kanshebber. De coureur van de Bahrain-ploeg won al de etappe naar San Salvo en een tweede ritzege lijkt voor de Italiaan in de maak te zijn, na ook goede prestaties in de etappes naar Salerno en Napels. Bij een nieuwe zege, kan je rekenen op 7,5 keer de inzet. In Michael Matthews lijkt TOTO minder vertrouwen te hebben. Denk jij het beter te weten? Iedere ingezette euro wordt bij winst van de Australiër maar liefst 19 keer uitgekeerd!

Wie wint de etappe naar Viareggio? Mads Pedersen 4.25 Jonathan Milan 7.5 Kaden Groves 7.75 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Wie wint de Giro 2023? Primoz Roglic 1.78 Tao Geoghegan Hart 3.35 Geraint Thomas 4.5 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Na de gedwongen opgave van Evenepoel, ligt ook de strijd om het roze weer open. Primoz Roglic wordt met een quotering van 1,7 als voornaamste kanshebber gezien. De huidige rozetruidrager Geraint Thomas wordt door TOTO iets minder winstkansen toegedicht. Bij een eindzege van de renner van INEOS, krijg je jouw inzet 4,5 keer uitgekeerd. Durf jij het aan ?

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

