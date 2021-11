Denise Betsema tweede in Koksijde: “Worst was de meest technische in het zand”

Denise Betsema moest in de Wereldbeker van Koksijde haar hoofd buigen voor Annemarie Worst. Voor de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal was de tweede plaats weggelegd. “Annemarie was echt de sterkste en de meest technische in het zand vandaag”, concludeert Betsema.

“Dit was toch wel het hoogst haalbare”, vertelt ze. “Het leek even dat de overwinning dichtbij was, maar toen moesten we nog twee rondes. Ik had het idee dat het zand een beetje zwaar lag en er waren ook hobbels in het zand, dat maakte het moeilijk. Het was vandaag echt zwaar.”

Door haar tweede plaats, en de derde plaats van Lucinda Brand, komt Betsema in de stand van de Wereldbeker dichterbij de leidster. “Dat is toch een mooi doel voor dit jaar. Ik ga voor die eindoverwinning, om dan boven Lucinda te rijden is wel goed.”

Lucinda Brand: “Ik was tegen mezelf aan het vechten” De derde plaats was voor wereldkampioene Lucinda Brand het hoogst haalbare, zei ze na afloop. “Vandaag wel. Het was een beetje tegen mezelf vechten. Ik reed aan het begin te gespannen rond, en dan duurde het tot half koers voor ik erin kwam. Dat duurde te lang. Als dat eenmaal zo is, dan kom ik wel goed door het zand. Niet zo goed als Annemarie, maar dan zijn die tussenstukken te kort om die gaten te dichten.”