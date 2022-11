Denise Betsema tweede in Jaarmarktcross: “Had wat problemen met mijn pedaal”

Video

Na haar overwinning in Ruddervoorde, is Denise Betsema als tweede geëindigd in de tweede manche van de Superprestige. In de Jaarmarktcross Niel moest ze Ceylin del Carmen Alvarado voorlaten. “Tot de laatste ronde was het een hevige strijd”, blikt ze na afloop terug in gesprek met WielerFlits.

“Die laatste ronde had ik wat problemen met het inklikken van mijn pedaal, dat liep niet helemaal goed”, vertelt de Texelse. “Daar sloeg Alvarado ook een gaatje. Het is balen dat ik het niet af kon maken, maar ik ben wel tevreden met de vorm.”

Het definitieve gat werd geslagen ver in de slotronde, bij de zandpassage. “Ik had niet het idee dat ze daar echt wegliep. Na de zandpassage kon ik gewoon echt niet in de pedalen komen, eigenlijk wat ik de laatste ronde de hele tijd een beetje had. Dan ga je heel onzeker zo’n afdaling in. Alvarado ziet dan dat ze een gaatje heeft, wat moraal schept. Die maakt het dan mooi af, ze is een terechte winnares. Maar, wat ik zeg, ik ben blij met de vorm en ik kijk uit naar de volgende.”

Betsema blijft wel aan de leiding van de Superprestige. Heeft ze haar zinnen gezet op dit regelmatigheidsklassement? “Het is zeker een doel. Een klassement winnen lijkt me heel mooi, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Maar de concurrentie is heel sterk, dus het zal niet gemakkelijk zijn.”