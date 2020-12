Denise Betsema tweede in Gavere: “Kwam tekort op de klimmen”

Denise Betsema kwam in de Superprestige-veldrit van Gavere niet verder dan een tweede plaats. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal moest haar meerdere erkennen in Lucinda Brand. “Ik heb nog geprobeerd om te volgen, maar ze was op de klimmen heel sterk. Daar kwam ik tekort”, blikt Betsema terug.

Betsema had een goede start, maar werd halverwege de koers op achterstand gereden. “Ik heb mijn wedstrijd wel redelijk ingedeeld, maar Lucinda was echt de sterkte en het meest technisch”, zegt de Texelse tegen Sporza. “Lucinda nam over en daarna had ik ook nog een slechte wissel, dus toen werd het gat nog groter. Daarna was ik wel op achtervolgen aangewezen.”

Volgende week hoopt Betsema in Namen te scoren. “Ik ben heel benieuwd, maar daar is Lucinda ook een grote kanshebber. Ik ga natuurlijk voor het hoogst haalbare, maar het wordt zeker een strijd daar”, voorspelt ze.