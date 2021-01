Denise Betsema na zege in Hulst: “Dit zegt wel iets richting het WK”

Denise Betsema was erg blij na haar overwinning in de Wereldbeker van Hulst. Het was voor de Texelse haar eerste zege in de Wereldbeker in meer dan twee jaar, en ze won meer dan overtuigend. “Dit voelde een beetje als thuis”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

“Met de dijkjes, de wind en toch ook wel de kou”, somt Betsema op. “Ik was helemaal in mijn element. Dat ik na de tweede ronde steeds verder kon uitlopen, dat motiveerde extra. Halverwege twijfelde ik even over een leegloper, dus ik dacht op het laatste moment: ik ga maar naar binnen, want anders is de post nog ver weg.”

Over een kleine maand is het WK veldrijden in Oostende. Volgens de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal is haar zege in Zeeland, met ruim een minuut voorsprong op Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado, een goed teken. “Dit motiveert wel. Ik denk wel dat dit iets zegt, maar de Nederlandse dames zitten ontzettend dicht bij elkaar. Het kan een heel spannend WK worden”, zegt ze.