Denise Betsema: “Ik heb er echt alles aan gedaan, maar Brand was de beste”

Denise Betsema en Puck Pieterse stonden in Namen mee op het podium naast Lucinda Brand. Betsema bleef een tijdje in de buurt van Brand, maar echt dichtbij kwam ze niet. “Brand was de beste vandaag”, aldus Betsema.

“Het was wel frustrerend dat ik Brand constant voor me uit zag rijden. Ik heb er echt alles aan gedaan om het gat te dichten, het was echt heel lastig. Door de foutjes die ik maakte kwam ik niet echt dichterbij. Ze was de beste vandaag”, zei Betsema na afloop.

“Bepaalde passages was ik wel beter dan Lucinda, daar maakte ik wat seconden goed. In de afdalingen maakte Brand het dan wel weer goed, ze daalde een stukje sneller vandaag.”

Pieterse derde: “Het hoogst haalbare”

Puck Pieterse reed heel de cross op de derde plaats na een sterke start. Ze was zichtbaar tevreden met haar podiumplaats. “Ik had al snel door dat Brand en Betsema een stukje harder reden dan ik. Gelukkig had ik door de beginfase een mooie voorsprong op de rest. Ik denk dat iedereen fouten maakte op dit parcours vandaag, het ging erom wie het snelste kon herstellen van zijn fouten.”

“Het was heel lastig vandaag. Je moest voortdurend focussen, vooral op de schuine kant. Ik ben heel tevreden met mijn derde plaats vandaag, het hoogst haalbare”, vertelde Pieterse duidelijk tevreden.