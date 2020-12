Denise Betsema: “Ik doe goede zaken voor het klassement”

Denise Betsema moest in Herentals genoegen nemen met een derde plaats, maar was na afloop toch tevreden. “Ik hoopte goede zaken te doen voor het klassement en dat is gelukt”, zo laat de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal weten aan WielerFlits.

Betsema vocht in de blubber van Herentals een duel uit met wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. De zege ging uiteindelijk naar Alvarado, voor Brand en Betsema. “Ik sta nu stevig op de tweede plaats in het klassement. Dat is heel mooi. Ik ben blij om opnieuw op het podium te staan.”

Technisch parcours

“Ik had het namelijk wel even zwaar. Ceylin ging heel erg snel naar beneden in de technische afdalingen en wist daar telkens tijd te pakken. Het is op een dergelijk technisch parcours lastig om verloren tijd goed te maken. De verschillen waren verder niet heel groot”, zo kijkt Betsema terug op de vierde manche van de X2O Trofee.

Met nog vier X2O-manches te gaan is het verschil tussen leidster Brand en naaste belager Betsema opgelopen tot 53 seconden. “Lucinda staat nu heel erg duidelijk aan de leiding, maar ik ben blij dat ik de nummer twee ben”, reageert Betsema, die eerder nog de manche in Antwerpen wist te winnen.