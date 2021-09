Denise Betsema de beste in Ethias Cross Bredene

Denise Betsema heeft de Ethias Cross in Bredene gewonnen. In de slotfase ontdeed de Texelse veldrijdster zich van Yara Kastelijn en smaakmaker Puck Pieterse, die met Betsema mee het podium op mochten.



De gehele veldrittop reed zaterdag mee in Bredene, behalve de 20-jarige Blanka Kata Vas en wereldkampioen Lucinda Brand. Beiden reden vandaag het WK op de weg in Leuven. Niet onverdienstelijk overigens: Vas werd vierde, Brand liet zich meermaals gelden.

Met Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker, Inge van der Heijde, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Puck Pieterse deden er genoeg andere sterke rensters mee in Bredene, die elkaar in de openingsronde opzochten aan het front van de wedstrijd. Opvallend was de gretigheid waarmee de 19-jarige Pieterse in de rondte reed.

Meermaals ranselde zij de kop van de wedstrijd uit elkaar, hetgeen in de laatste rondes ook leidde tot een kopgroep met Betsema, Kastelijn en Pieterse. Zij zouden het met elkaar gaan uitvechten voor de zege. Tot de slotronde bleef het spannend, maar uiteindelijk bleek Betsema nog een maatje te groot. Met een aantal seconden voorsprong op Kastelijn en Pieterse boekte zij alweer haar tweede zege van het seizoen.

Ethias Cross Bredene – vrouwen

1. Denise Betsema in 45m51s

2. Yara Kastelijn op 13s

3. Puck Pieterse op 20s

Volledige uitslag