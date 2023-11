woensdag 1 november 2023 om 13:03

Denise Betsema blij en opgelucht na Koppenbergcross: “Een overwinning op mezelf”

Video De eerste crossweken van Denise Betsema verliepen zeer moeizaam, maar vandaag etaleerde de 30-jarige Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal weer haar klasse. In de Koppenbergcross stond er andermaal geen maat op Fem van Empel, maar Betsema eindigde wel als tweede.

De Texelse was na afloop zeer blij, maar ook erg opgelucht. Betsema werd goed drie maanden geleden hard aangereden op training en kende zo geen ideale voorbereiding op haar crosseizoen. Dat bleek wel in de eerste veldritten van het seizoen: Betsema kwam er de voorbije weken namelijk niet aan te pas. Maar vandaag liet ze op de flanken van de Koppenberg zien, dat ze de stijgende lijn te pakken heeft.

Betsema moest in een loodzware editie van de Koppenbergcross weliswaar bijna twee minuten toegeven op winnares Fem van Empel, maar was toch vooral blij met haar eerste podiumplaats van het seizoen in een klassementscross. “Dit is echt superfijn, een opsteker. Sommige rensters zijn er vandaag niet bij, maar het is wel superfijn om hier vandaag als tweede te eindigen. Daar ben ik heel blij mee”, vertelde ze na afloop aan Sporza.



Vertrouwen

“Ik ben misschien nog niet helemaal terug, maar het gaat wel de goede kant op. Dat is superfijn. Dit voelt een beetje als een overwinning op mezelf. Dit geeft vertrouwen en moraal. Ik hoop nu ook echt terug te zijn. Het was een bijzonder zware race, maar ben dus erg blij met deze tweede plek”, concludeert Betsema, die de voorbije jaren ook al tweede werd in de Koppenbergcross.