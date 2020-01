Denen Hester en Wulff als leiders naar slotdag Zesdaagse Berlijn maandag 27 januari 2020 om 23:39

Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen hebben goede zaken gedaan vandaag in de Zesdaagse van Berlijn. Dankzij een sterke laatste koppelkoers veroverden zij de koppositie in het klassement met nog een dag voor de boeg.

Morgan Kneisky en Theo Reinhardt, de wereldkampioen ploegkoers, begonnen als leiders aan de vijfde dag van de Berlijnse zesdaagse. De koppels Hester-Wulff Frederiksen en Stroetinga met De Pauw stonden echter in dezelfde ronde en met ook Andreas Graf en Andreas Müller dichtbij was de strijd nog allerminst beslist.

Met Stephen Hall en Joshua Harrison als winnaars en alle topkoppels in dezelfde ronde zorgde de eerste koppelkoers van de avond niet voor belangrijke verschillen. Het was dan afwachten wat de laatste koppelkoers zou brengen. Graf en Müller gingen, net als de andere favorieten gisteren al, vanavond door de 300 puntengrens, waardoor met vier koppels in dezelfde ronde werd gestart.

Als het aankomt op puntenaantal gaan de Oostenrijkers niet winnen, en dus moesten zij aanvallen om rondewinst te pakken. Dat gebeurde in de laatste veertig ronden van de wedstrijd. Nadat Wim Stroetinga en Moreno De Pauw een aanval van Kneisky en Reinhardt ongedaan hadden gemaakt, sloegen Graf en Müller de handen ineen met Hester en Wulff.

Samen met de Denen pakten ze een ronde en zetten daarmee de koppels Kneisky-Reinhardt en Stroetinga met De Pauw op achterstand. Het gaatje was geslagen, restte alleen nog de strijd om de winst van de koppelkoers. De Denen positioneerden zich slim in het zog van de Oostenrijkers, waarna in de slotsprint de buit werd binnengehaald.

Daarmee gaan Hester en Wulff Frederiksen aan de leiding van de zesdaagse, met, qua punten, een veilige marge op Graf en Müller. De koppels Kneisky-Reinhardt en Stroetinga met De Pauw kijken nu tegen een ronde achterstand aan en moeten morgen aan de bak om de rollen nog om te kunnen keren.

Zesdaagse van Berlijn 2020

Stand na dag 5

1. / Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen – 380 punten

2. / Andreas Graf – Andreas Müller – 332 punten

3. / Morgan Kneisky – Theo Reinhardt – 381 punten en 1 ronde

4. / Wim Stroetinga – Moreno De Pauw – 374 punten en 1 ronde

5. / Stephen Bradbury – Chris Latham – 287 punten en 7 ronden

6. / Matt Bostock – Andrew Tennant – 264 punten en 7 ronden

7. / Denis Rugovac – Ludek Lichnovský – 257 punten en 7 ronden

8. / Richard Banusch – Sebastian Schmiedel – 215 punten en 7 ronden

9. / Moritz Augenstein – Nils Weispfennig – 230 punten en 8 ronden

10. / Imerio Cima – Vladislav Kulikov – 249 punten en 9 ronden

11. / Stephen Hall – Joshua Harrison – 229 punten en 9 ronden

12. / Arne Birkemose – Anders Fynbo – 213 punten en 10 ronden

13. / JB Murphy – Marc Potts – 139 punten en 10 ronden

14. / Henning Bommel – Kersten Thiele – 148 punten en 14 ronden

15. / Bartosz Rudyk – Damien Slawek – 138 punten en 14 ronden

16. / Bryan Boussaer – Moritz Malcharek – 143 punten en 16 ronden