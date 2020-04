Denemarken wil nationale kampioenschappen alsnog in juni houden zaterdag 18 april 2020 om 15:39

Als het aan de Deense wielerunie ligt, worden de nationale kampioenschappen alsnog verreden in juni. Dat is in strijd met de UCI, aangezien zij alle wedstrijden tot en met 30 juni hebben afgelast.

“We hopen nog steeds dat het mogelijk is, dus we hebben besloten om op die data te blijven”, laat Martin Elleberg Petersen, directeur van de Deense wielerunie, weten aan Global News. Een optimistische keuze van de Denen, zo lijkt het. Het land is echter een van de voorlopers in de strijd tegen het coronavirus. Afgelopen woensdag gingen de basisscholen er weer open.

De UCI heeft aan DirectVelo verkondigd dat het land om een vrijstelling kan vragen. “Het is een goede test voor iedereen”, klinkt het optimistisch. “Het zou dan ook de eerste organisatie zijn. Maar ze moeten wel bewijzen dat het haalbaar is. Het is ook noodzakelijk dat aan de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan.”